El adiós de Vicky a Papaito, a un mes de morir atropellado en la ruta: “En mi corazón te tengo vivo”

viernes 30 de julio de 2021 | 13:42hs.

La inesperada muerte de Miguel Ángel "Papaito" Pizmeny (56), atropellado cuando circulaba al mando de su moto por el automóvil manejado por el empresario yerbatero y dirigente agrario Jorge Miguel Butiuk (56), caló hondo en la comunidad de Apóstoles.

Ayer se cumplió un mes del hecho por el que Butiuk fue imputado por homicidio culposo, y los familiares de la víctima realizaron una nueva manifestación frente al Juzgado de Instrucción 4 -cuyo titular es Miguel Ángel Faría- para pedir justicia.

En ese contexto generó mucha emoción una carta escrita por Victoria, de 9 años, quien consideraba a Papaito como su "abuelo del corazón".

"En mi corazón te tengo vivo", resumió la niña en el escrito acompañado de un dibujo en el que representó a Jesús junto a dos ángeles y el hombre cuya ausencia se nota cada vez más en razón de que supo ganarse la estima y el respeto de muchos vecinos, también en Azara, San José y parte de Corrientes.

Fue un incansable trabajador gastronómico, árbitro de fútbol, encargado de un videoclub, rotisero, colaborador y vendedor de rifas para el Cottolengo Don Orione de la localidad de Itatí (Corrientes), ciclista y además, fervoroso devoto religioso y extremadamente solidario.

"Te fuiste sin motivos, nunca te he podido decir chau. Te fuiste muy inesperadamente. Te he querido tanto, eras una persona sin problemas, eras la persona más buena y más divertida del mundo. Me enseñaste muchas bromas. Hacías los mejores carlitos y papas fritas. ¿Por qué la vida fue tan injusta de llevarte en este momento? Igual yo en mi corazón te tengo vivo. Tú en mi corazón, siempre te voy a amar mucho. Ya ha pasado un mes desde que te has ido, por eso te he hecho esta carta".

"Con amor, Victoria. Te extrañaré mucho", finalizó la niña que al igual que su hermana Delfina, de 7 años, conoció a Papaito en la taquería que tenía justo al lado de la librería de su mamá y le tomó enorme cariño. Jugaban casi todos los días.

Guillermo Pizmeny, hijo de la víctima y quien encabeza las marchas por justicia, se cruzó con la dedicatoria de Vicky viralizada en la red social Facebook.

"Estas cosas me sacan una sonrisa, saber el tipo de hombre que me crió y educó. Estoy orgulloso de haberte tenido como padre y amigo. Algo bueno habrá hecho ¿no? Yo también lo extraño muchísimo Vicky, no tengas la menor duda que él nos está cuidando", le respondió.

Papaito sujetando en brazos a su única nieta, Julieta.

Pedido de cambio de carátula

Sobre la causa, la abogada de la familia Pizmeny, Margarita Beltrametti, adelantó que en las próximas horas requerirá formalmente el cambio de carátula. Pretende que la imputación por homicidio culposo en accidente de tránsito, se modifique a homicidio agravado con dolo eventual.

"Tiene todos los agravantes", explicó el hijo de la víctima, detallando sobre eso "el positivo en alcoholemia, lo chocó de atrás cuando mi papá iba por el lado que corresponde a la moto y a pesar de eso está libre", por el acusado, que hizo frente a una caución real de 1 millón de pesos para ser excarcelado.

El atropellamiento fue en un tramo de la ruta provincial 1, camino a Azara.

Carta documento y ensalada de frutas

Hace algunos días el joven recibió una carta documento de parte de Butiuk, a través de la cual intimó a que "cese y decline con esa actitud" en relación a que entiende "se encuentra usted a diario profiriendo calumnias e injurias en contra de mi buen nombre, honor y persona".

En el tramo inicial de la misma el acusado expuso que "la pipeta arrojó 0,34 (grados de alcohol) porque había ingerido una ensalada de frutas, ya que el registro de sangre dio negativo. Esto es decir, nada de alcohol en sangre y no existe prueba alguna en el expediente de exceso de velocidad de mi parte. Fue su padre quien ingresó desde la banquina sin señas ni aviso, atravesándose frente a mi vehículo de manera intempestiva", y continuó diciendo: "De esa manera usted me calumnia al mencionarme (junto a su grupo) como 'asesino' cuando se trató de un accidente de tránsito y además me injuria cuando me sindica como 'borracho'".

"Es una clara intimidación de parte del acusado para evitar que sigamos pidiendo justicia por mi papá, pero es mi derecho constitucional expresarme", sentenció Pizmeny, quien aseguró que continuarán reclamando el esclarecimiento de la muerte de Papaito.

Ayer, al cumplirse un mes, hubo manifestación pública y pedido de justicia.

"No nos vamos a quedar callados"

"Se cumple un mes, me encantaría que se haga justicia por él. No fue un accidente, porque este tipo (por Butiuk) era muy consciente de que si tomaba y se subía a su vehículo podría causarle la muerte o causarle algún daño a cualquier persona que ese día se cruzara en su camino. En este caso fue Papaito", dijo en la marcha de ayer Gabriela Dumanski, nuera de la víctima.

Sobre la carta documento que recibieron y las explicaciones vertidas en ella, consideró que "se nos está burlando, para él la vida no tiene sentido, no respeta la vida de nadie y ese día por inconsciente, por irresponsable, nos quitó la vida de Papaito. Queremos que la carátula de este caso se cambie, que vaya preso y se haga justicia".

"Esta carta documento es para callarnos, para que no sigamos haciendo marchas, pero no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir moviéndonos para que todos sepan que es un peligro para la sociedad", expresó Dumanski y reclamó que tanto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) como la Federación Agraria Argentina (FAA), de la cual el acusado es referente en Misiones "lo desplacen de su cargo".

El próximo viernes, 6 de agosto, realizarán una nueva marcha.

El Territorio se comunicó con Butiuk pero por el momento no quiere hacer declaraciones públicas.

"Estaba alcoholizado, iba excedido de velocidad y lo atropelló de atrás, eso no es un accidente, es un asesinato"

