AstraZeneca recaudó US$ 1.170 millones por ventas de vacunas contra el coronavirus

viernes 30 de julio de 2021 | 8:38hs.

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca anunció este jueves que ganó US$ 1.169 millones a través de la venta de vacunas contra el coronavirus durante el primer semestre del año, aportando a un incremento neto de sus beneficios de un 42% respecto del año pasado.

La vacuna, elaborada de forma conjunta por la empresa junto a la Universidad de Oxford y cuya entrega total fue de 319 millones de dosis en todo el mundo durante este año, obtuvo ventas por US$ 572 millones en Europa y US$ 455 millones en mercados emergentes, según el balance publicado por la compañía y comunicado a la Bolsa de Londres.

Asimismo, los ingresos por la vacuna se triplicaron durante el segundo trimestre a comparación del primero de este año.

De esta forma, el beneficio neto de la farmacéutica fue de US$ 2.112 millones y representó un 42% más que en el mismo periodo de 2020; mientras que la facturación entre enero y junio totalizó US$ 15.540 millones, un 23% más que en el ejercicio precedente (un 14% si no se tienen en cuenta los ingresos de la vacuna).

Pascal Soriot, CEO de la empresa, expresó que la misma tuvo otro “periodo de fuerte crecimiento” a partir del buen rendimiento “en todas las regiones”.

"AstraZeneca generó un nuevo periodo de fuerte crecimiento gracias a un rendimiento sólido en todas las regiones y en todas las áreas de patología. Como resultado, obtuvimos fuertes avances en los ingresos, nuevos lanzamientos y continuamos con la inversión en Investigación y Desarrollo", añadió su director general.

Por otro lado, la empresa remarcó que su compra de la farmacéutica estadounidense Alexion, que se completó durante la semana pasada, permitirá “ampliar la cartera de productos” y, junto con los proyectos en desarrollo, impulsará a la empresa a un “crecimiento sostenible a largo plazo".

Sin embargo, la farmacéutica advirtió por el riesgo que presenta la propia pandemia, que provoca “incertidumbre” en sus operaciones de producción y distribución, y por ese motivo no consideró los ingresos de la vacuna en sus previsiones de beneficios totales para el año que se estiman que aumentarán un 20% aproximadamente.

"AstraZeneca reconoce que hay riesgos e incertidumbres vinculadas al impacto de la Covid-19, incluyendo el impacto potencial de nuevos medicamentos contra el virus que en la actualidad se encuentran en fase de desarrollo clínico", señaló la empresa en su reporte, la cual anunció también que todavía tiene planes de obtener la aprobación de la vacuna en Estados Unidos, uno de los pocos grandes mercados en los que hasta el momento no tuvo presencia.

AstraZeneca actualmente produce la vacuna “Vaxzevria” contra la Covid-19 que, de acuerdo con la compañía, logra un 92% de efectividad previniendo la hospitalización frente a la la variante Delta y representa cerca del 90% de la producción de la iniciativa Covax: 9.941.100 de estas vacunas llegaron hasta el momento a Argentina.

Además, de acuerdo con el comunicado presentado, se encuentra en pruebas de fase 2 y 3 la vacuna AZD2816, realizada en base a las modificaciones genéticas de la variante Beta, la mutación más preocupante en estos momentos.