Continúa el frío y varios municipios tuvieron registros térmicos bajo cero

viernes 30 de julio de 2021 | 3:00hs.

Otro día de heladas tiñó de blanco casi toda la provincia, donde hubo registros térmicos bajo cero y fuertes heladas.

En San Pedro el paisaje se tornó blanco con uno de los fenómenos más temidos por la zona rural. La helada comenzó a notarse en la noche del miércoles y se intensificó en la madrugada de ayer. Las temperaturas más bajas se registraron entre las 5 y las 8 de la mañana de ayer, cuando el termómetro marcó -3°.

San Pedro y Bernardo de Irigoyen representan los puntos más fríos de la provincia y en consecuencia la helada se hace notar. En esta oportunidad todo se congeló, desde los pastizales hasta las mangueras con agua, con una importante formación de escarcha.

Entre los puntos más fríos estuvieron paraje Dos de Abril, Colonia Aster, Colonia Liso, Tobuna y Piñalito, lugares donde el verde monte se cubrió con una capa de hielo hasta la salida de los rayos del sol.

Sin embargo, mientras algunos disfrutan del fenómeno, la preocupación aumenta entre los productores, en especial el sector ganadero y la horticultura.

En El Soberbio, el frío intenso arrasó con la caña de azúcar con cuantiosas pérdidas que aún no se pueden calcular. También fueron afectados los cultivos de mandioca y citronela.

En la localidad de Leandro N. Alem, la temperatura se ubicó en 0º y el sol descubrió no sólo un manto blanco de heladas sino que en las partes más bajas de la ciudad, en la zona de Villa Libertad y Tung Oil, se pudo notar una espesa niebla.

En Bernardo de Irigoyen, que siempre se caracterizó por ser una de las localidades más frías, ayer la temperatura llegó a -2º y la sensación térmica a -6º. En vecina San Antonio, la marca mercurial llegó a -2º.

Las producciones hortícola y ganadera fueron las más damnificadas. Sebastián Da Silva, productor hortícola de la zona, mencionó: “estas heladas no fueron tan grandes, pero las bajas temperaturas y las heladas anteriores realmente fueron muy fuertes y dañaron mucho la producción. Una parte que tenía bajo cubierta se pudo salvar, pero de lo que no pudimos cubrir se perdieron siembras de tomate, pimiento, albahaca, acelga, repollo y lechuga, pero no podemos pelear contra la naturaleza, volveremos a sembrar cuando mejoren las condiciones climáticas”.

“Con estas últimas heladas tomamos algunos recaudos con los recursos y materiales que pudimos obtener, con mi familia vivimos de esto, las plantaciones son grandes y es imposible cubrir todo”, agregó.

La producción ganadera también se vio perjudicada con las bajas temperaturas y las heladas, sobre todo afectó a los productores que no cuentan con pastura de invierno.

Víctor Delazari, ganadero de Irigoyen, indicó que “con estos últimos fenómenos climáticos se generarán bajas importantes en toda la cadena productiva bovina y la falta de pastura afectará la reproducción, la producción de leche y engorde, se vienen tiempos difíciles, hay muchos productores que pudieron prevenirse, hacer reserva de alimentos balanceados o forrajes, pero la mayoría no, se están muriendo animales en los campos y tenemos casi dos meses aún por delante de temperaturas bajas”.

En Puerto Rico, el verde de los campos se tiñó de blanco en la mañana de ayer y la sensación térmica llegó a -2º. Pero no sólo los campos brindaron este paisaje, también el césped en pleno centro de la ciudad se pintó de blanco en el corazón de la Región de las Flores.

En Dos de Mayo, el productor Gabriel Jasiuk logró resguardar del frío una hectárea completa de plantación de pitaya (fruta del dragón) utilizando pequeñas fogatas en diferentes áreas de la parcela.

Durante la cruda noche la temperatura bajó a -1º, no obstante, gracias a la metodología aplicada, la temperatura dentro del perímetro de las plantaciones se mantuvo en 6º.

El pasado año, Jasiuk perdió la totalidad de su cosecha, es por eso que este año permaneció toda la noche despierto e implementó la técnica que aprendió en una charla del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Hoy el pronóstico prevé temperaturas de entre -1º y -4 en San Pedro, San Vicente, Bernardo de Irigoyen y San Antonio. En Puerto Iguazú, Eldorado y Montecarlo la mínima será de 0º. En tanto que Posadas, Alem, Apóstoles y Oberá tendrán mínimas en torno a 1º y 2º. En toda la provincia las temperaturas máximas rondarán los 15º y 18º.

Asisten a gente en situación de calle

En Posadas la sensación térmica llegó a 1,6º a las 8 de ayer. En ese sentido, Belén Reyes, de la Dirección municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, contó a Radioactiva 100.7 que recorren las calles “con el objetivo de abordar y asistir a niños y adolescentes que están en situación de calle". Entre ellos los que ahora están en la plaza 9 de Julio en una protesta. "Pero ante las bajas temperaturas estamos recibiendo muchos llamados por personas adultas en situación de calle”, dijo.

Agregó: “En esos casos nos acercarnos y les ofrecemos llevarlos a un albergue donde se les brinda una cama y cena. Pero es algo voluntario, si ellos no acceden a ir nos fijamos si tienen algún abrigo para pasar la noche, si no lo tienen se los facilitamos". Por noche reciben un promedio de 80 llamadas. El número de contacto es el 376-4154033.