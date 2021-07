Misiones define cómo se aplicará el plan del primer empleo joven

viernes 30 de julio de 2021 | 6:04hs.

Con el objetivo de promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas, desde el gobierno nacional se lanzó el programa “Te sumo”. La propuesta para el caso de Misiones viene a afianzar similares iniciativas que se llevan a cabo en la provincia, como es el caso de “Misiones Trabaja” y Misiones Trabaja Joven”.

Tanto desde el gobierno como los empresarios consideraron una propuesta muy oportuna, teniendo en cuenta que representa uno de los sectores que siempre se encontraron con la dificultad del primer empleo ante el pedido de “experiencia previa”.

En horas de la tarde de ayer se empezaron a conocer los primeros detalles de la iniciativa, aunque se espera para hoy las resoluciones definitivas en cuanto a cómo se aplicarían en el país y en provincias como Misiones.

Lo que se sabe hasta ahora es que se encargará la Agencia Territorial Posadas de la Dirección Regional NEA del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Verónica Derna.

De manera oficial se destaca que el programa “Te Sumo” promueve que las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales y reciban un apoyo económico del Estado, que cubrirá el pago de hasta un 70 por ciento del salario durante los primeros doce meses a partir del alta laboral.

Esta iniciativa está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo y el aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa, siendo de $18.000 en las micro, $14.000 en las pequeñas y $11.500 en las medianas.

En relación a las prestaciones previstas para las empresas participantes en el programa se encuentra el acceso a un Aporte No Reembolsable (ANR) para cada empresa que haya contratado, en relación de dependencia, a una persona joven inscripto en el programa. Se detalló que dicho aporte será determinado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores tomando como base un porcentaje del salario promedio de jóvenes y estará sujeto a disponibilidad presupuestaria y bajo la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Las repercusiones

El programa “Te Sumo” es federal y podrán inscribirse pymes de todo el país. “Todo programa que promueve la incorporación de nuevos puestos de trabajo, especialmente para jóvenes, es importante, sumado al beneficio que tendrán las empresas”, sostuvo Domingo Paiva, secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime).

“Siempre escuchamos que las empresas se quejan de los aportes. Pareciera que solo ahí están los costos, cuando los costos de manos de obra son los mínimos que salen de las empresas”, dijo.

Lo que lamentó Paiva es que no se incluyan a aquellos jóvenes que aún no terminaron la secundaria, al recordar que hay mucha mano ociosa en especial en la zona rural. Por tal razón consideró que ese requisito no debería ser excluyente para incluir a estos jóvenes en el mundo laboral. A su vez para que el plan sea exitoso, consideró que deben existir suficientes controles para la efectiva aplicación y cumplimiento.

“Es bienvenida la posibilidad de que los jóvenes se inserten laboralmente, porque es el sector que más sufre ante la dificultad de obtener el primer trabajo”, dijo Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

Recordó que uno de los principales obstáculos es que cuando se presentan a trabajar se les piden experiencia previa, lo cual es claramente imposible para quien busca la forma de iniciarse en el mundo laboral.

Sergio Bresiski, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, considera fundamental y una fuerte apuesta de formación en las áreas que se apunten a incluir a los jóvenes. Es decir, acompañar la iniciativa “con una gran capacitación - lo cual entiende- que estará más en manos de los empresarios que el Estado”.

Pero para que eso suceda, planteó que “debe haber un compromiso o alguna compensación seria para llevar adelante la formación y que el plan sea una política de Estado para que los formados tengan continuidad y reales posibilidades ahora y en el futuro”.

Las empresas deberán inscribirse

Para participar del programa "Te sumo" se convocará a las empresas interesadas a presentar solicitudes para participar del “programa jóvenes y micro, pequeñas y medianas empresas (programa jóvenes y mipymes) creado mediante la Resolución Conjunta N° 4 de fecha 22 de abril de 2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Serán consideradas las contrataciones de personal efectuadas desde la publicación de la presente medida hasta el día 31 de diciembre de 2022, o hasta agotar el cupo previsto.

Las solicitudes deberán presentarse ante la agencia territorial local.