Manes se despegó del gobierno de Macri y Vidal

viernes 30 de julio de 2021 | 6:02hs.

El primer precandidato a diputado nacional de la lista Dar el Paso, de Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aseguró que no perteneció “al gobierno de Mauricio Macri ni al de María Eugenia Vidal”, y consideró que la gestión de Cambiemos y la actual administración cometieron “el mismo error” de “cerrarse y no convocar a todos los sectores para construir una nueva Argentina”.

En diálogo con la FM Urbana Play, Manes sostuvo que “hoy la Argentina es un Titanic que se hunde y cada sector tiene su plan estratégico, pero no hay una visión integral”.

El neurólogo consideró que en la Argentina “se probó todo, menos lo que hicieron los países desarrollados” que decidieron “vincular los sectores sistemas educativos, tecnológicos y científicos con el sector productivo”.

Consultado sobre si era cercano a la UCR pero reacio al PRO, Manes se definió como admirador del ex presidente Raúl Alfonsín y aseguró tener un “coranzoncito radical”, pero aclaró que “su única ideología es hacer una revolución científica, educativa y tecnológica”.

“Vine a hablar del futuro, para hablar del pasado está todo el mundo. No pertenecí al gobierno de (el ex presidente Mauricio) Macri ni al de (la ex gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal, me hago cargo de la coalición donde estoy ahora, pero hay que discutir el futuro, porque todos fallaron acá”, remarcó a lo largo de la entrevista.