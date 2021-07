Murió el baterista Joey Jordison, fundador de Slipknot

viernes 30 de julio de 2021 | 6:00hs.

La noticia sacudió el ambiente del rock. A los 46 años, murió el baterista Joey Jordison, uno de los fundadores de Slipknot y personaje destacado del heavy metal. Según lo informado por la familia, falleció mientras dormía. No se dieron más detalles sobre el tema.

“Nos rompe el corazón compartir la noticia de que Joey Jordison, prolífico baterista, músico y artista, falleció pacíficamente mientras dormía el 26 de julio de 2021. Tenía 46 años. La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptibles. Para quienes conocieron a Joey, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música”, informaron desde su entorno.

Y agrega: “Su familia ha pedido que amigos, fanáticos y medios respeten nuestra necesidad de privacidad y paz en este momento increíblemente difícil. La familia realizará un funeral privado y pide a los medios y al público que respeten sus deseos”.

Jordison estuvo en la banda desde sus inicios, en 1995, hasta 2013, año en el que fue despedido luego de los conflictos internos del grupo. Grabó en los discos Mate. Feed. Kill. Repeat (1996), Slipknot (1999), Iowa (2001), Vol. 3 (The Subliminal Verses) (2004) y All Hope Is Gone (2008).

La banda tuvo buena repercusión en Argentina. En 2005 agotaron dos shows en el Estadio Obras. Apoyados en su estilo poderoso y muchas veces extremo, con disfraces y máscaras aterradoras que maridaban con su música de manera perfecta, lograron ser populares y dejar un sello marcado a nivel mundial.