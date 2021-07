Lizzo: “Si me ves, dame dos metros”

viernes 30 de julio de 2021 | 6:00hs.

Ante el aumento de casos por la variante Delta en Estados Unidos, la estrella pop Lizzo le hizo un pedido especial a sus fanáticos para que mantengan la distancia -mínima- de dos metros en caso de que se encuentren con ella en la calle.

La artista realizó un vivo en Instagram para dirigirse a sus seguidores y así poder concientizar sobre los recaudos: “No me importa quién sos, aunque seas la persona más amable y estés vacunado... Podrías estar cuádruplemente vacunado que no me importa. Si me ves, dame dos metros porque esta mierda está volviendo y la gente es muy descuidada con el espacio personal”, ¡No soy vos, soy yo!”.