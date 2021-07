Puerto Rico: cursos gratuitos de ajedrez para las personas que a futuro promoverán el deporte ciencia

jueves 29 de julio de 2021 | 15:49hs.

El deporte tiene muchas esferas de actuación pero sin la base de todas, que es el deporte comunitario y social, donde todo arranca y con los más chicos, es necesario un "monitor" que acompañe y motive, ayudando a construir a futuro.

En ese sentido, el Ministerio de Deportes y la Universidad Popular de Misiones (UPM) brindan cursos gratuitos de ajedrez para monitores en Posadas, Iguazú, Oberá y Puerto Rico.

El director del ajedrez y juegos de ciencias del ministerio, Erni Vogel, dialogó con El Territorio sobre esta capacitación gratuita y de modalidad mixta para mayores de 18 años y con una duración de tres meses. "Se trata de una primera acción fuerte en cuatro zonas deportivas de la provincia para ampliar la red de recursos humanos iniciales, desde un nivel muy básico para que motiven en distintos espacios públicos, comunitarios, deportivos, clubes de barrio a los pibes a introducirse al mundo del ajedrez. Comienza a mediados de agosto y estamos en plena convocatoria y difusión para esta capacitación específica", indicó.



El director de ajedrez añadió que esta capacitación no tiene restricciones más que ser mayor de edad y residir en la zona cercana "porque la mayor cantidad de cursada es presencial, está destinado a dar esos primeros pasos en espacios no formalizadamente educativos, esto no es para las escuelas, pero un docente que quiera hacer el curso puede aprovechar para implementar su propio programa dentro de la escuela", y en esa línea agregó "pero está destinado al deporte social y comunitario, para dar herramientas a jóvenes que realicen estas primeras escuelitas de ajedrez que son las semillas que después podremos desarrollar mejor un plan de proyección deportiva, un plan estratégico de ajedrez para que haya mejor performance deportiva de los niños, jóvenes y adultos misioneros".

Vogel explicó que esta capacitación fue pensada inicialmente para Puerto Iguazú, Puerto Rico, Oberá y Posadas "aunque en la capital provincial, apenas iniciada la inscripción el viernes pasado ya superó ampliamente el cupo máximo, porque por razones de protocolo, se anotan hasta 15 cursantes por grupo, entonces en Posadas se abrió una nueva célula debido a que tuvo una muy buena respuesta inmediata, igualmente como en Iguazú, Oberá y acá estamos en Puerto Rico iniciando desde esta semana también la difusión plena".

La capacitación es presencial en un 70% y 30% virtual, la cursada es de agosto a octubre. Son 72 horas reloj divididas en dos módulos semanales de tres horas cada uno, seis horas por semanas.

"Esta modalidad nos va a permitir desarrollar una importante formación inicial para estos monitores de ajedrez nivel uno", reiteró Vogel.

Los horarios de cursada serán a partir de las 19 para que puedan asistir aquellos que tienen ocupaciones laborales o de estudio en otros horarios "luego, al terminar el cursado de esta capacitación, nosotros junto al fondo de crédito de Misiones y otros programas provinciales podemos ayudar, junto con los municipios, a que hagan sus emprendimientos de escuelas de ajedrez o talleres en distintos espacios públicos, comunitarios, deportivos, de iniciación".