Habilitan el acompañamiento en consultorios y ecografías en el Hospital Materno Neonatal

jueves 29 de julio de 2021 | 10:51hs.

Ante la mejora de la situación epidemiológica de la provincia, en el Hospital Materno Neonatal se decidió modificar los protocolos para dar la posibilidad de que los y las pacientes del hospital tengan la posibilidad de asistir con acompañamiento a las consultas y a las ecografías. Esto, al igual que en las prácticas ya habilitadas, bajo estricto protocolo.

"En el marco de esta pandemia COVID-19 nos vimos afectados en muchos de los servicios que brindamos a nuestras pacientes y sobre todo a sus familias. Hoy , doblegando responsabilidad y cuidados, volvemos a permitir el acompañamiento en consultorios y ecografías", indican en un comunicado elevado desde el Hospital.

Además resaltan que "hace unos meses retomamos la presencia del acompañante en las UTPR (Unidad de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación) y hoy habilitamos nuevos espacios. Seamos responsables y cuidemos lo más preciado que tenemos: nuestra salud".

Además, informaron que hay "una nueva modalidad de atención, en la que el progenitor, también es considerado en la atención de controles prenatales, ya no sólo la embarazada. El paso de los padres por la maternidad ya no será como acompañante, si no de Paternidad Activa. La salud del bebé, depende de la salud de mamá y papá".