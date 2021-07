Madre desesperada por saber la causa del deceso de su hijo

jueves 29 de julio de 2021 | 7:49hs.

Desde el pasado 24 de marzo una duda carcome las horas de Iris Zado (56). Ese día a la mañana visitó a su hijo Enzo Gustavo Zimmermann (27) en el local de la barbería que tenía en la localidad de Campo Viera, donde lo vio bien y lo dejó trabajando.

Alrededor de las 17 un conocido del muchacho la llamó para avisarle que lo halló muerto, colgado de una sábana en el mismo local donde trabajaba.

La mujer se descompensó por la trágica noticia, por lo que la primera en llegar al lugar del hecho fue una de sus hijas, quien aseguró que vio rastros de sangre en la cabeza de su hermano fallecido.

En principio, la causa fue caratulada como muerte dudosa y se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá. Pero transcurrido cuatro meses la progenitora no logró acceder al resultado de la autopsia, lo que no hizo más que acentuar sus dudas sobre las causas del deceso.

“No como, no duermo por la angustia que tengo. A mi hijo no lo voy a recuperar más, pero quiero saber qué le pasó. Era un chico sano, trabajador y lleno de proyectos. Lo más raro es lo que lo encontró una de las personas que le debía plata. Todas las semanas llamo al juzgado, pero no tengo respuestas. Estoy desesperada”, remarcó Zado.

En diálogo con El Territorio, la mujer precisó que reside en el barrio Aeroclub de la localidad de Campo Grande, de donde era oriundo su hijo, quien hacía alrededor de un año y medio trabajaba en su propia barbería en Campo Viera.

Por ello, los sábados a la noche el muchacho viajaba hasta Campo Grande para visitar a su mamá y hermana.

“Era muy apegado a la familia, cariñoso y se preocupaba para que estemos bien. No se merecía terminar así”, lamentó su mamá.

Un cuchillo en la escena

Las dudas de Zado en torno a las circunstancias del deceso de su hijo se basan en los dichos de una sus hijas, quien aseguró haber visto sangre en la cabeza del fallecido.

Asimismo, mencionó que quien lo halló colgado le debía plata y sería muy allegado a la ex pareja de Zimmermann, sobre la cual también tiene sospechas.

Visiblemente abatida, la progenitora comentó que “el 24 de marzo fui a visitarle a mi hijo, que vivía en el mismo local donde tenía la barbería. Cuando llegué estaba discutiendo por teléfono con la ex por una infidelidad de ella y dijo que iba a publicar en las redes”.

Contó que la mujer en cuestión sería muy posesiva y por ello la relación tenía altibajos. “Iban y venían”, graficó.

Mencionó que ese mediodía almorzó con su hijo y alrededor de las 14 regresó a Campo Grande.

“Apenas llegué y la ex de mi hijo me empezó a escribir y a preguntare por él. Me preguntó si le vi, cómo estaba y con quién quedó. Después que pasó todo me puse a pensar que me estaba investigando, me sacó datos de mi hijo. Todo eso conté en el juzgado, pero no tengo respuestas”, lamentó.

También hizo hincapié en la figura de dos hombres a los cuales su hijo les prestó 70 mil pesos, uno de los cuales el 24 de marzo le avisó que el muchacho estaba muerto.

“Mi hijo vendió una moto porque quería construir un kiosco para la hermana, en mi terreno. Pero le pidieron prestado 70 mil y no le devolvían. Justo uno le encontró colgado. Muy raro”, especuló.

En tanto, Zago mencionó un dato que no hace más que atizar sus dudas: en el local donde murió su hijo hallaron un cuchillo que ella no identificó, a pesar de que horas antes estuvo almorzando con él.



En cifras

$70.000

Zado señaló que su hijo le había prestado 70.000 pesos a dos hombres, uno de los cuales le avisó que el muchacho estaba muerto.

“Mi hija vio sangre en la cabeza”

Más allá de la relación tormentosa que su hijo mantenía con su ex, del dinero que le debían allegados a la misma mujer y de las circunstancias del hallazgo del cadáver, lo que más hace dudar a la madre de Zimmermann es un presunto rastro de sangre.

“Mi hija vio sangre en la cabeza de mi hijo, en la parte de atrás. Eso es lo que más me hace dudar, porque si se suicidó no tendría por qué sangrar. Ya no sé qué puertas tocar para tener información. Tampoco tengo plata para pagar un abogado. Sólo quiero respuestas, quiero saber la verdad”, remarcó.

En este contexto, familiares y amigos del fallecido están organizando una marcha en reclamo de justicia. Esta se concretaría en los próximos días frente al Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, según anticiparon.

“No puede ser que pasaron cuatro meses y me dicen que no hay novedades. Ni siquiera sé qué dice la autopsia, o me están ocultado algo”, reclamó.