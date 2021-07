¡Primera medalla para Argentina con Los Pumas!

jueves 29 de julio de 2021 | 6:01hs.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7, logró en la madrugada la primera medalla (bronce) para la delegación albiceleste en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al derrotar en el encuentro por el tercer puesto a su par de Gran Bretaña, por 17-12.

En el estadio Olímpico de la capital japonesa, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora sacó provecho de los tries convertidos por Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta e Ignacio Mendy, más una conversión de Santiago Mare, para quedarse con la victoria.

Así, el conjunto albiceleste culminó de la mejor manera posible un certamen que presentó también un camino de espinas, a partir de complicaciones que surgieron para armar la formación, por lesiones y suspensiones.

La emoción del entrenador

En el Estadio de Tokio, una vez finalizado el encuentro, Gómez Cora no pudo contener la emoción durante una entrevista con TyC Sports al rememorar todo el sacrificio que hizo el grupo y a sus seres queridos.

“Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi familia. Fue un año de mierda. Sé que él está muy orgulloso”, manifestó, mientras con una de sus manos señalaba al cielo.

“Me siento bendecido, poder cumplir un sueño no es fácil. Hacer lo que uno ama no es fácil. Hay muchas más derrotas y sufrimiento. En dos horas quiero estar durmiendo, hace tres días que no duermo. Eso es lo que me pasa, no logro disfrutar. Me dicen ‘disfrutá’, ¿pero qué parte? El partido no lo podés disfrutar. La previa no la podés disfrutar y en el post no puedo más. Mañana hay que empezar a preparar lo que sigue. Estoy feliz. No es fácil estar en este lugar, hay mucho sufrimiento, mucha derrota. Hay mucho laburo, por eso se emocionan”.

“Estos pibes estuvieron un año encerrados para no contagiarse. Se juntaban en un auto cinco cordobeses y venían, se pagaban un hotel y se encerraban a entrenar con nosotros. Ellos querían esto. Y cuando vos querés algo, lo anhelás, se logra. Los sueños están para cumplirse y este equipo hace lo imposible para que podamos cumplir nuestros sueños”, concluyó.