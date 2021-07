La defensa de Macri no logra frenar la investigación

jueves 29 de julio de 2021 | 6:02hs.

La defensa del ex presidente Mauricio Macri intenta llegar a la Cámara en lo Penal Económico para que ese tribunal frene la investigación interna que realiza Gendarmería Nacional relacionada con el procedimiento por el cual se enviaron 70.000 balas a Bolivia en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales.

Pero Macri volvió a sufrir un nuevo revés. El juez Javier López Biscayart rechazó la apelación interpuesta por la defensa contra la resolución en la que el mismo magistrado se negó a paralizar esa investigación interna o administrativa. Aún podría llegar a la cámara con una queja pero con pocas chances para frenar un sumario que es extrajudicial.

El abogado Pablo Lanusse considera que se afectaría el derecho a la defensa porque no tiene acceso a los que estarían declarando los gendarmes en sede administrativa.

Fuentes judiciales explicaron que el sumario administrativo y su avance no configura ningún agravio para el imputado Macri, y que cuando el mismo se incorpore a la causa, serán el juez y el fiscal del caso Claudio Navas Rial los que determinen qué valor probatorio tendrá, y obviamente estará a disposición de las partes.

Macri y los restantes imputados están preocupados por el avance de la causa. Días atrás, según publicó La Nación, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también imputada, convocó la semana pasada a una reunión para discutir la estrategia a seguir en la causa.

En el encuentro habrían estado el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex canciller Jorge Faurie, que, por el momento, no está imputado.