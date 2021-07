Implementarán pasaporte sanitario para ampliación del aforo en locales

jueves 29 de julio de 2021 | 5:30hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció ayer que se avanzará en la implementación de un pasaporte sanitario para que comercios, gastronómicos y hoteles puedan solicitar aumentar la capacidad de los locales, para elevar el aforo del 50 hasta el 90% de la capacidad del local, cumpliendo con los protocolos vigentes y con la garantía de la correcta ventilación de los espacios.

Indicó que la iniciativa se comenzará a aplicar a principios de septiembre, en consonancia con la puesta en marcha de una nueva edición del Black Friday que será del 2 al 5 de septiembre y cuya presentación se realizó ayer por videoconferencia.



El mandatario provincial consideró que “se trata de un paso fundamental para comenzar a darles un marco a todas las actividades sociales, como los eventos, casamientos y cumpleaños, que se hagan con responsabilidad y con el cumplimiento de la seguridad sanitaria”. Para ello, la presentación del carnet de vacunación contra el Covid-19 será uno de los requisitos clave para avanzar a la nueva normalidad en el marco de la pandemia.



En diálogo con El Territorio, Herrera Ahuad afirmó que “la idea es que los locales y comercios exijan la presentación de carnet sanitario de vacunas y puedan incrementar la gente que ingresa o que van a comer, también los hoteles”, y que el “planteo es que los municipios lo implementen para poder incrementar el aforo de personas”.



En la videoconferencia, manifestó que “vamos a pedirles a los comercios que nos ayuden en el pedido del pasaporte sanitario para poder elevar el aforo de los locales para aquellos que soliciten el carnet de vacunación” con al menos una dosis, en el marco del evento comercial que ofrecerá descuentos y ofertas en diferentes rubros, entre ellos, el de la gastronomía que hasta el momento funcionan con el 50% de su capacidad.



Para el gobierno provincial no sólo se tratará de una edición más del Black Friday, sino también será un desafío al ser el primer evento de magnitud que se encara desde el inicio de la pandemia.



“Es el primer evento grande que nos va a permitir saber hasta dónde la sociedad misionera aprendió a vivir en tiempos complejos epidemiológicos. Es un desafío con muchos componentes y lo más importante tiene que ver con las actividades que nuclean a la familia, que puedan compartir en conjunto un evento grande que si bien se extiende varios días, lo podrán hacer con el cuidado correspondiente. Y no hablo de protocolo, sino de todo lo que aprendimos los misioneros, que es a convivir en una sociedad que nos exige cuidados y marca el camino del bienestar, de la salud”, aseguró.



Asimismo, insistió en el cuidado y cumplimiento de las medidas sanitarias para mantener el estatus epidemiológico en relación a la pandemia.



Al mismo tiempo, desde el sector gastronómico y de los eventos sociales, que volverán desde agosto, apuntan a la unificación de criterios en materia de protocolos para el trabajo y garantizar así festejos seguros. Uno de los temas de discusión que plantean desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) como también desde la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) es el aumento del aforo para quienes presenten el certificado de vacunación. También avanzarán en el pedido de realizar bailes al costado de las mesas, sin bailes, en el caso de los eventos sociales.



Para ello será clave la reunión entre el sector con Salud Pública que se espera se realice esta semana.



En la última semana, provincias como Buenos Aires y Salta avanzaron con la implementación del pasaporte sanitario para que los comercios puedan incrementar el aforo, dada la aceleración en la vacunación contra el Covid-19. En el caso de Buenos Aires, desde el martes los locales comerciales pueden incrementar la capacidad del 30% al 50% para el caso de personas que tengan ya la vacuna. En Salta, en tanto, desde el lunes los salones de eventos, casinos y catamaranes comenzaron a trabajar con clientes que hayan sido vacunados con al menos una dosis.



Medidas similares también se están tomando en cuenta en otras partes del mundo, como por ejemplo en Italia, donde desde el próximo 5 de agosto exigirán la vacunación para el ingreso en bares y restaurantes.

Fronteras cerradas

Como informó ayer este matutino, Nación analiza una posible reapertura del turismo para extranjeros hacia fin de año, conforme a la situación epidemiológica y al avance de la inoculación. En este punto, el gobernador comentó que “el turismo que vienen de otros lugares con seguridad sanitaria será bienvenido. Estamos en gestiones con el Ministerio de Turismo para incrementar los vuelos”.



No obstante, sobre la apertura de las fronteras volvió a indicar que no alcanza únicamente con la vacuna. “Recién en estas dos semanas disminuyó la presión de la pisada epidemiológica de la segunda ola de la pandemia en el país y en Misiones. Estamos viendo un descenso en la ocupación de camas críticas. Nuestro indicador, más allá de la vacunación, está con la ocupación de camas, que está en un porcentaje ideal, que lo tenemos en cualquier año sin pandemia”, mencionó.

Pero advirtió: “La apertura de fronteras puede generar que muchas personas de otros países se atiendan por otras patologías en el sistema misionero. No nos vayamos a olvidar de que el sistema sanitario son personas, que están 24 por 24, sin vacaciones. Sigamos trabajando para que podamos satisfacer la demanda colectiva, operemos primero todas las cirugías postergadas que tiene el sistema de salud. Una vez que nos acomodemos en esa cuestión, ahí tendremos que ver las condiciones”, concluyó.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú

on el objetivo de fortalecer el consumo, se anunció ayer la puesta en marcha del Black Friday, que se realizará del 2 al 5 de septiembre. La iniciativa cumple diez años y ofrecerá importantes descuentos en los comercios adheridos.



El lanzamiento contó con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad; del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Sergio Bresiski; del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; de la titular del Centro de Conocimiento, Claudia Gauto; del ministro de Turismo, José María Arrúa; del titular del Iplyc, Héctor Rojas Decut; del gerente del Banco Macro en Misiones, Miguel Ayala; y del coordinador de Eventos de la CCIP, Fernando Vely.



En este punto, el mandatario indicó que “esta es una forma de ayudar y aportar al sector comercial, a nuestro sistema económico”, y al mismo tiempo solicitó a los comerciantes “el gran compromiso de sostener los descuentos que se pautan para esa fecha”.



Así, puntualizó que los programas Ahora Misiones son un gran ejemplo generando un círculo virtuoso e importante para disminuir las asimetrías con otros países.

“Es un enorme desafío, pero los misioneros estamos en condiciones de hacerlo”, finalizó.



En tanto, Bresiski destacó el acompañamiento de los organismos públicos y privados a la iniciativa que conmemora su décimo aniversario. Algo que permitió llevar adelante “este evento que nació netamente comercial y hoy trascendió las fronteras y se transforma en algo que demanda la sociedad y es una marca registrada para nuestra ciudad”.