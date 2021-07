Qué ver, leer y escuchar

jueves 29 de julio de 2021 | 6:00hs.

Atypical

Netflix

Un adolescente con autismo está listo para enamorarse. Para comenzar a salir y encontrar el amor, necesita ser más independiente y despegarse un poco de su familia que losobrepotege. Una historia que mezcla con humor y empatía el día a día del joven.

La dimensión desconocida

Amazon Prime

Jordan Peele narra historias de ciencia ficción y fantasía y explora la esperanza, la desesperación, el orgullo, el amor, los valores y los prejuicios de la humanidad de forma metafórica, trantando de generar conciencia social.

Las señoritas

Laura Ramos

Un libro único por su rigor historiográfico y su delicadeza narrativa. Ramos urde los hilos de las biografías de las señoritas llegadas entre 1869 y 1898 en favor de universalizar la lectoescritura en Argentina, a partir del plan de Sarmiento, quien no escatimó recursos pero tampoco tropelías.

Por qué algunas cosas no deberían estar en venta

Debra Satz

Este libro, tan accesible como relevante, es un valioso aporte en el campo de la filosofía y la teoría jurídica y económica, a la vez que un formidable ensayo sobre los riesgos de sobrestimar la capacidad autorregulatoria de los mercados.

Wherever I May Roam

j Balvin

J Balvin es parte de “The Black Album”, un nuevo disco de Metallica que la banda lanzará con motivo del 30 aniversario del álbum. Para esta edición, el grupo reunió a varios artistas de todo el mundo y el colombiano participa de ‘Wherever I May Roam’.

Lo que hace conmigo

Chita

Chita estrenó su nuevo single ‘Lo que hace conmigo’, un tema escrito junto a la reconocida Cazzu, que habla sobre los celos, la manipulación y la necesidad de despegarlo del concepto de amor. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas.