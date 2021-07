Covid-19: Estudio local destaca la efectividad de las vacunas

jueves 29 de julio de 2021 | 2:45hs.

El primer trabajo sobre la efectividad de las vacunas anti Covid-19 en Misiones está próximo a ser publicado.

Se trata de un estudio ideado por Oscar López, médico pediatra especialista en Infectología, del que también fueron parte la pediatra infectóloga Liliana Arce y las médicas residentes de Infectología Silvia Villordo y Andrea Grabovieski.

Ayer, en plena etapa de redacción de las conclusiones que serán elevadas al Comité de Docencia del Hospital Pediátrico 'Dr. Fernando Barreyro', el especialista adelantó algunos de los resultados del estudio que comenzaron meses atrás y toma datos de vacunados desde el 29 de diciembre pasado, cuando inició el Plan de Vacunación, al 1 de julio último.

En las primeras conclusiones los especialistas destacaron la alta efectividad de las distintas vacunas contra el coronavirus que se están aplicando en la provincia.

Para ello estudiaron cómo impactó la vacunación en casi 600 empleados que tiene el hospital pediátrico de la capital misionera.

“El total del personal del hospital son 600 personas y se vacunaron 540, hubo un 10% que no se vacunó, algunos porque no quisieron y otros por limitaciones para acceder a la vacuna. De ese total, solo 25 personas vacunadas se enfermaron, un 5%”, contó López a El Territorio.

“De esas 25 personas, dos de ellas son inmunosuprimidas y tuvieron una enfermedad muy leve, solo con dolor de cabeza, un poco de fiebre, malestar y nada más. Eso lo atribuimos a la vacuna que da más de 90% de posibilidades de que no sean casos graves o que produzcan mortalidad”, destacó.

Consultado sobre qué pasó con las personas que no se vacunaron, señaló: “No está evaluado en este trabajo qué pasó con las 60 personas que no se vacunaron, si tuvieron enfermedad o no, ya que no estudiamos eficacia, eso se evalúa con un grupo control que no está vacunado o recibe un placebo. Solo vimos efectividad y para nosotros fue muy buena. Y de lo que pudimos rescatar, el 60% de los 25 infectados asegura que la fuente de contagio estuvo en su casa, que no hubo fuente de infección en el hospital”.

Entre las vacunas que tenía puesto el personal de salud de ese nosocomio del Parque de la Salud estaban Sputnik V, Covishield/Astrazeneca y Sinopharm.

“Todas las personas estudiadas cuentan con las dos dosis aplicadas”, explicó López.

Si bien la carga de datos ya fue cerrada, “es muy probable que sigamos registrando más casos pero el objetivo era fundamentalmente mostrarle a la población, con un trabajo propio y de nuestra región, que la vacuna funciona y es efectiva. Es un número importante tener casi 600 casos registrados”.

En esa línea, insistió en la efectividad de las vacunas dado que los trabajadores sanitarios están altamente expuestos a contraer Covid-19.

“Es personal que trabaja en un ámbito de salud pública y del total de los vacunados en nuestro hospital solo el 5% se infectó y todas fueron infecciones leves”, indicó López sobre el estudio que esperan poder presentarlo públicamente en el corto plazo y una vez concluidas las evaluaciones del Comité de Docencia.

Otros informes

A nivel nacional, varios trabajos realizados dan cuenta de la efectividad de las vacunas.

Este mes se conoció un estudio preliminar del Ministerio de Salud de la Nación realizado en personas de más de 60 años, allí se conoció que la vacuna de origen chino Sinopharm, tiene una eficacia que llegó al 84% tras la aplicación de las dos dosis previstas en su esquema.

En diálogo con Télam, Víctor Romanowski, investigador del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, subrayó la necesidad de contar con información precisa y confiable, y explicó a qué se alude cuando se habla de la efectividad de una u otra vacuna.

“No es lo mismo cuantificar la protección contra el contagio que contra la internación. Los porcentajes de cobertura que se difunden hacen referencia a la medida en que una vacuna contribuye a evitar hospitalizaciones, es decir los casos graves; no la posibilidad de contraer la infección o cursarla con sintomatología leve. Esto tiene que quedar claro”, dijo.

Si se toma como ejemplo a AstraZenca, una de las formulaciones más utilizadas en el país, el especialista señaló que “lo que hoy muestran los artículos académicos es que la primera dosis tiene una efectividad del 71%, número que asciende a 92% con la segunda aplicación, pero siempre hablando del resguardo contra las formas severas de la enfermedad”.

Otro trabajo hecho por la provincia de Buenos Aires demostró el impacto en la vida real de la primera dosis de la vacuna Sputnik-V.

El estudio indicó una efectividad del 78,6% para evitar casos de Covid-19, del 84,7% para evitar las muertes y del 87,6% para reducir hospitalizaciones en las personas de 60 a 79 años.