JJOO: Bebu Verón, un legado y una misión que va de la mano del boxeo

miércoles 28 de julio de 2021 | 16:26hs.

El boxeador olímpico Francisco "Bebu" Verón (22), vive en José Leon Suárez pero sus orígenes se remontan a Alvear, Corrientes.

Así lo contó su tía orgullosa, Laura Matiauda, quien destacó la labor desinteresada que llevan adelante tanto el papá como los hermanos de Bebu en la localidad bonaerense en la que residen.

Bebu es estudiante de educación física de la Universidad de Hurlingham, y compite en categoría medianos (75 kg) en los Juegos Olímpicos de Tokio, integrando la delegación olímpica argentina.

"Es realmente un orgullo que un sobrino mío esté en Tokio, desde el lugar que le toca competir, representando al país, a Argentina. La abuela de Bebu es hermana de mi mamá. Este chico viene de una familia de boxeadores. Ya su bisabuelo, su abuelo y su papá lo eran", relató Matiauda.

La mujer contó parte de la historia de "Franqui", papá de Bebu. "La mamá del papá de Bebu, que está en Corea, es de Alvear, Corrientes. Venía a pasar las fiestas con nosotros en el año 1985. El 29 de diciembre regresó a Buenos Aires en tren, y lamentablemente sufrió un accidente, porque no vendían pasajes con asiento, venía sentado en las escaleras, y un puente casi lo saca hacia afuera del tren y pierde un pie. Esto hace que se esfume su sueño deportivo y olímpico. Él tenía programadas sus competencias para los Juegos Olímpicos en Corea en el 86, y bueno, se frustró. Le tocó pasar por un montón de cosas negativas, y hoy en día está cumpliendo su objetivo con sus hijos, sus tres hijos son boxeadores, y uno está representando a Argentina", rememoró.

"El mayor orgullo de él es estar allá, representando y triunfando en su primera pelea y hoy en día nuestra fundación Sumemos, de Santo Tomé, nos está dando el apoyo desde Corea", dijo la tía.

El papá de Bebu se quedó en Buenos Aires, no se le permitió viajar para acompañarlo. No obstante, Matiauda contó que "hace poco le habilitaron al papá de Bebu un galpón en José León Suarez para que pueda hacer los entrenamientos con los chicos que no tienen contención, para que puedan realizar actividad física a través del boxeo, y de ahí sale nuestro Bebu, de los entrenamientos del padre".

Matiauda afirmó que posiblemente antes de fin de año vengan el padre, Bebu y sus hermanos a Santo Tomé, y juntos podrían hacer una demostración pugilística, como forma de incentivo para los jóvenes santotomeños.

