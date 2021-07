Con agradecimiento del Papa, se realizó el congreso internacional sobre cambio climático y biodiversidad

miércoles 28 de julio de 2021 | 15:47hs.

En el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas se realizó durante la mañana y parte de la tarde el congreso internacional sobre cambio climático y biodiversidad, con foco en la agenda latinoamericana y el caso de Misiones, en el que se hizo pública una carta de agradecimiento enviada por el Papa Francisco por "la ejecución de planes concretos de rescate ambiental".

El gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó la apertura que se realizó de forma virtual y fue transmitido a través de la plataforma YouTube. En su intervención, aclaró que su acompañamiento es para ratificar las políticas públicas de la provincia respecto al cuidado del medio ambiente.

Enfatizó el mandatario misionero que la provincia es reconocida "en la Argentina y en el mundo por lo que hacemos en cuestión ambiental", y que a "pesar de la pérdida progresiva de la selva paranaense en la región, Misiones es el único lugar donde se la conserva".

"No vamos a ceder más ni un metro de la frontera de nuestra biodiversidad y no hemos perdido ni un metro cuadrado", aseguró. De ese modo, destacó las políticas públicas llevadas a cabo a lo largo de estos años como la creación del Ministerio del Cambio Climático el cual "no es el inicio ni el punto final, es un proceso de maduración de las políticas públicas de nuestra provincia en materia ambiental".

Herrera Ahuad aclaró también que las políticas van acompañadas de medidas ecoamigables con el sector productivo, la agricultura familiar, los procesos industriales. "Por eso me gusta el reconocimiento a la provincia, pero me gustaría mucho más", añadió en alusión a la falta del reconocimiento de la protección de la biodiversidad en Misiones por parte de los responsables máximos del cambio climático y del calentamiento global. En este aspecto resaltó la labor del Instituto Misionero de Biodiversidad que es un ejemplo en la Argentina y en el mundo.

Con el mismo énfasis, expresó su deseo de que "la sociedad misionera entienda que cuando hablamos del valor agregado del ambiente, hablamos de que vamos a golpear puerta a puerta para que tengamos un resarcimiento económico por lo que estamos haciendo. No lo hacemos como un negocio óptimo para la provincia, lo vemos como un reconocimiento a nuestros productores, a nuestros agricultores, a las personas que viven en esos lugares a las que no les permitimos tocar un metro de esa tierra para cultivar", a pesar de su valor económico.

El ministro de Turismo, Arrúa, junto al diputado Martín Cesino.

"No voy a claudicar en seguir insistiendo a nivel nacional y a nivel internacional por lo que nos corresponde", añadió y reiteró: "Vamos a seguir apostando y contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad con políticas públicas, pero también con hechos concretos porque acá se dan los hechos concretos".

Por último, reafirmó el compromiso de Misiones en el cuidado de la biodiversidad "para el apoyo y el acompañamiento de nuestros pequeños productores, para el acompañamiento del Ministerio de Cambio Climático y para reafirmar todas las políticas públicas que venimos sosteniendo".

Entre las autoridades que participaron en el congreso vía streaming en este panel de apertura estuvieron el canciller del Papa, obispo Marcelo Sánchez Sorondo y el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky.

En tanto presencialmente tomó la palabra el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Hugo Passalacqua. Igualmente, acompañaron al evento el vicegobernador, Carlos Arce; el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el ministro de Turismo, José María Arrua; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, la presidenta del IMiBio, Viviana Rovira; los diputados provinciales, Martin Cesino y Julio Cesar Barreto; el titular del IMAS, Joaquín Sánchez; y el concejal Fernando Mesa. Mientras que la subsecretaría de Educación Disruptiva, Sol Marín y la directora del Instituto Santa María, Sonia Rojas Decut, estuvieron a cargo de la organización.

Herrera Ahuad junto al diputado provincial Hugo Passalacqua.

El congreso y la carta del Papa

El congreso ahondó en sus diversos paneles en el estado de las agendas actuales en torno del clima y biodiversidad, tratados internacionales de protección ambiental, desafíos y la posición de Latinoamérica frente la problemática, como también el papel de la provincia de Misiones y el desarrollo de los aportes de la provincia a la humanidad. Todo ello desarrollado de la mano de referentes políticos, activistas medioambientales y autoridades académicas de la problemática.

Y como un hecho a destacar, en una misiva dirigida al gobernador Oscar Herrera Ahuad, el Papa Francisco expresó que "eventos como éste contribuyen genuinamente a pensar estrategias de protección del planeta frente a la permanente agresión a la que es sometido. También son una excelente oportunidad para ratificar compromisos asumidos y monitorear la ejecución de planes concretos de rescate ambiental. Mi agradecimiento por el compromiso de Misiones por este congreso internacional".