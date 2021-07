Apuntan a unificar protocolo para el regreso de los eventos

miércoles 28 de julio de 2021 | 8:22hs.

El inminente regreso de los eventos sociales –como fiestas, casamientos y congresos-, que implican un mayor aforo generó grandes expectativas en empresarios del rubro, que desde marzo del 2020 están parados a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia. En este sentido, se afinan detalles para lo que sería el regreso a partir de agosto, según afirmó días atrás el ministro de Salud Oscar Alarcón conforme con la situación epidemiológica de la provincia.



Por estos días, tanto desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Ambhra) como desde la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) apuntan a la unificación de criterios en materia de protocolos para el trabajo y garantizar reuniones y festejos seguros. Asimismo, consideran que tal trabajo permitirá poner fin a un flagelo que se repitió a lo largo de la pandemia: las fiestas clandestinas.



En este marco, se espera en los próximos días la convocatoria para definir los principales lineamientos que brinde el Ministerio de Salud para garantizar el regreso de los eventos y, a partir de eso, establecer los detalles finos.



Uno de los temas en discusión será respecto de un posible aumento de aforo para los que presenten certificado de vacunación. En el caso de los restaurantes sumar más mesas, mientras que en los eventos sociales se permitan bailes al lado de las mesas, sin pista. Esos ejes se analizarán una vez se convoque a una reunión entre los referentes del rubro con Salud Pública.



En diálogo con El Territorio Gastón Jilek, titular de Amproe, manifestó que “esperamos los lineamientos de Salud, saber cuáles son los parámetros y, en base a eso, ver los protocolos. Con Amhbra se plantea una unificación de criterios, en base a la experiencia que tiene la gastronomía. En base a eso, delinear los protocolos para realizar eventos seguros”.



Recordó que desde septiembre del año pasado se trabajó en protocolos y que, conforme con el avance de la pandemia, se fueron añadiendo propuestas para garantizar la seguridad sanitaria en los eventos sociales. “Se está trabajando con los protocolos, que tiene que tenerse en cuenta que no es lo mismo una feria, un congreso, un agasajo. Y en el medio están las fiestas de quince años, con chicos que no están vacunados. Veremos qué determinaciones hay, si habilitarán un carnet sanitario, el porcentaje de aforo, si se permitirá o no el baile. Son temas en discusión”, expresó.



“A partir de lo que se determine en la reunión, se avanzará en un protocolo unificado, en capacitar al personal y explicar a los población sobre las precauciones que hay que tener porque aún estamos en pandemia”, agregó Jilek. Y luego recordó que Misiones es la primera provincia del país que trabaja en un protocolo para el regreso del rubro de eventos sociales que nuclea a unas 35 actividades y que desde hace 17 meses están completamente parados.



“Con el protocolo unificado se marcarán los criterios. Además, es algo importante porque la prioridad es la salud y permitirá volver. Tiene que ser un mensaje claro para evitar que sigan las fiestas clandestinas que son el verdadero problema de la proliferación de la enfermedad y no tirar por la borda lo que se logró hasta el momento en materia sanitaria”, destacó.



El retorno será paulatino en diferentes escalas, y siempre sujeto a la situación epidemiológica. Desde Amproe precisaron que la ocupación dependerá de la superficie y de las características del espacio, si cuenta con la suficiente ventilación o al aire libre, aunque en todos los casos, el aforo rondará el 30%.



Sin embargo, el regreso será distinto, ya que en el medio cerraron un gran número de empresas de eventos. De 162 peloteros en la provincia sólo quedaron en pie 24; hay un 50% menos de empresas de catering; y en Posadas prácticamente no hay salones de eventos.



“Hay una necesidad de la gente con los eventos, además de poner en marcha todo lo que hay por detrás de los eventos, que son en total 35 rubros que dependen de los eventos sociales. Hay altas expectativas. Se necesita de los cumpleaños, de las reuniones sociales, que solamente se podía hacer con un protocolo para los gastronómicos, que es otro modelo de negocio completamente diferente”, agregó el titular de Amproe.