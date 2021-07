La detienen tras pedido de asistencia a tareferos

miércoles 28 de julio de 2021 | 6:04hs.

Desde hace una semana, la ciudadana Liliana Oleksow aseguró que viene reclamando ante el Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de María Graciela Leyes, alguna solución a los tareferos que acampan en la plaza 9 de Julio. “Desde el martes pasado vengo pidiendo para que algún funcionario me diga por qué no los atiende”, sostuvo Oleksow.

Indicó que el pedido puntual lo hizo ante la dependencia señalada, aunque nunca fue recibida por la ministra. Afirmó que ayer tampoco ninguna autoridad la atendió y que le recomendaron que fuera hasta la Casa de Gobierno. “Le expliqué que los que acampaban necesitaban baños químicos, colchones, medicamentos a los niños”, recordó.

Afirmó que esperaba que hicieran algo pero pasaron los días y estaban en la misma o peor situación. Eso hizo que insistiera ayer en sus reclamos y terminó volviendo a Casa de Gobierno, donde les pidieron que hiciera el reclamo por escrito. El medio de su insistencia, terminó demorada por la Policía. “Me dijeron que estaba detenida pero no pude llamar a nadie, es decir me tenían secuestrada desde las 11 y hasta las 14 horas, me trataron mal. Luego me llevaron hasta la Seccional Primera, donde me dijeron que no estaba detenida y que podía llamar a quien quisiera”. Negó, a su vez, que reaccionara contra los uniformados pero se mostró muy molesta al afirmar que había sido maltratada como ciudadana, sólo por interceder para que atendieran a las familias de tareferos que estaban protestando en la plaza.