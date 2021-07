Productores buscan hacerle frente a la ola de frío polar

miércoles 28 de julio de 2021 | 6:08hs.

La ola polar que empezó a ingresar ayer desde Brasil hacia la provincia de Misiones preocupa sobremanera a los productores locales. Es que más allá del frío, la situación se torna compleja para los cultivos debido a las intensas heladas que se vienen pronosticando para estos días.

Los colonos ya vienen padeciendo hace tiempo los estragos de una sequía que no da tregua y que tampoco pareciera revertirse en lo próximo. Plantas y pastos secos afectan tanto a la producción de cultivos como a la ganadería por igual, al tiempo que ponen en alerta también por la posibilidad de eventuales incendios. A esto se suman además las heladas, que terminan de quemar todo a su paso.

Por eso, ni bien se comenzó a esparcir el rumor del nuevo frente frío, los productores comenzaron un trabajo intenso para tratar de salvar un poco al menos sus plantaciones. Con coberturas, humo, y otras alternativas, van intentando cubrir los cultivos, aunque a veces la extensión de los mismos hace que no sea posible hacerlo en su totalidad.

Sobre la ola polar se refirió Daniel Fernández Cata, titular de la Dirección de Alerta Temprana, e indicó que “va a bajar la temperatura a consecuencia del ingreso de aire frío de origen polar, que nos dejarían madrugadas muy frías con temperaturas bajas, en Posadas habrá madrugadas de 3º y más abajo, mientras en el resto de la provincia habrá marcas cercanas a 0º y heladas”.

“Es una situación que agudiza la sequedad del suelo y la vegetación. Realmente es un desafío esto, a nivel individual, comunitario y de gestión del Estado, hay que ser conscientes del momento que vivimos”, atestó en comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Daños en ganadería

El sector ganadero es uno de los que más sufre esta sequía y las consecuencias de las heladas. Es que el pasto está tan seco que los animales se quedan sin alimento. De acuerdo a lo que resaltó Roberto Comparín, productor ganadero, se están perdiendo hasta las reservas.

“La helada pasada fue muy fuerte, con muchas horas de frío, y eso quemó todos los pastos, hasta las reservas de caña de azúcar, que no suelen quemarse con las heladas. Las usábamos como reserva forrajera cuando no había pasto y ahora se quemaron también, no sirven más”, manifestó a El Territorio.

En ese sentido, adujo que “ante eso no se puede hacer nada, yo en abril coseché caña de azúcar e hice silos cerrados protegidos, pero somos muy pocos los que hacemos eso porque tiene un costo adicional muy alto”.

Bolsas y humo para los cultivos

Fueron muchos los productores que debido a las heladas de este año perdieron su cosecha y que con los pronósticos vigentes tuvieron que prepararse como para resguardar sus plantaciones y evitar perder lo último que les queda.

En Santo Pipó, María Esteche comentó que debido a las fuertes heladas perdieron algo de lo que plantaron de yerba mate y se están preparando para esta semana. “Con mis padres vamos a cuidar ese sector y también cuidaremos plantaciones de zapallitos que tenemos tapándolos con bolsas de plástico”, dijo.

En Jardín América, Graciela Rodríguez tiene algunas plantaciones de las cuales luego produce mermeladas de distintos sabores. “Con la última helada perdí toda la plantación de mamones que tenía, por lo que este gusto en mermeladas por el momento no puedo ofrecer”, lamentó.

En Ruiz de Montoya, Héctor Cruj fue uno de los más perjudicados. “Tuve mucha pérdida en mi chacra, la caña dulce, por ejemplo, no dio como debía ser para suplemento de los animales”, comentó. Incluso el hombre contó que de su producción de mandioca perdió la gran mayoría. “Cuando fueron las últimas heladas tapamos todas las ramas y congeló igual en el monte, ante lo cual estamos escasos de ramas para plantar”. Al referirse a la yerba mate, los brotes nuevos que tenía también se congelaron y advirtió: “Si mañana (por hoy) hay otra helada, se peligra de perder mucho más y muy pocas ramas de yerba se están recuperando”.

Por su parte, Cristian Vogt, que tiene su granja en Puerto Rico, a la altura de Línea León, resaltó: “Para apaciguar los efectos de la helada, estamos haciendo fuego dentro y fuera del invernáculo, también hacemos riego a la madrugada y bien temprano por la mañana. Además, cubrimos los cultivos con media sombra, esa técnica siempre ayuda”.

Por su parte, Kevin Morawicki, que tiene su emprendimiento donde el arroyo Garuhapé desemboca en el Paraná, explicó que “cerca del río hela poco, pero generalmente una helada cae, eso está afectando las plantas de ananá en este momento. Desde este año trabajamos con humo, para contrarrestar las partículas de hielo al caer, y agua para riego antes de que salga el sol, para que el contacto entre el calor del sol y el hielo no haga daños en la planta”.



Alerta polar en Brasil

Brasil se encuentra en alerta máxima por una de las olas polares más fuertes de los últimos tiempos. Según advierten en el país vecino, no se registran temperaturas tan bajas en esas zonas en lo que va del siglo.

Los medios brasileños se hicieron eco de la información del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) que indica que habrá “una alta probabilidad de nieve y la posibilidad de días inusualmente helados durante un período más largo de lo habitual”.

Según se indicó, los valores de sensación térmica en las zonas de mayor altitud de Río Grande do Sul pueden alcanzar marcas de entre -10º y - 20º.

En lo alto del Morro da Igreja, en Santa Catarina (1.800 metros de altitud) la sensación térmica puede oscilar entre -20º y -25º.

