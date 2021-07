Interna en JxC: Carrió calificó de mitómano a Facundo Manes

miércoles 28 de julio de 2021 | 6:02hs.

La temperatura de la interna en Juntos por el Cambio sigue en aumento y a este ritmo parece difícil que lleguen en buenos términos a las Paso del 12 de septiembre. En esta oportunidad, la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, salió al cruce del candidato radical Facundo Manes y lo acusó de mentiroso. Luego dijo que se ha convertido en “cabeza de lista de la vieja política”.

En concreto, Carrió se mostró ofuscada por declaraciones de Manes en las que el neurocientífico aseguró que en 2015 Lilita le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente.

“En Juntos por el Cambio no se puede mentir, menos injuriar. Sólo fui una vez al departamento de Manes, con Toty Flores que era candidato a vicepresidente”, advirtió Elisa Carrió en un audio viralizado en sus redes sociales.

Allí, la ex diputada nacional pide “derecho a réplica” y le pega duramente a Manes.

“En ese momento le expliqué a Manes es que trate de no ser cabeza de lista de la vieja política, algo que finalmente sucedió”, manifestó Carrió y dijo que su intención no es polemizar sino hablar con la verdad.

“Yo no quiero polemizar. Pido el derecho a réplica porque no se puede mentir. Las reglas del juego deben ser claras y la prohibición de la mentira entra en las reglas del juego. No se aceptan mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio”, finalizó.

De esta manera, Manes suma un segundo conflicto con sólo horas de diferencia. Antes había sido cuestionado por integrantes del PRO luego de que deslizara que la campaña de Diego Santilli se podría financiar con fondos de la Ciudad de Buenos Aires.