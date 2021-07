El sector público mantiene un 50% de ocupación de camas

miércoles 28 de julio de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que ayer detectaron 162 contagios de Covid-19 en 20 municipios, aunque el 50 por ciento de los casos reportados este martes fueron en Posadas, quedando una vez más a la cabeza en número de nuevos pacientes diarios y cantidad de personas cursando la enfermedad, 807 actualmente.

También se informó que la ocupación de camas para pacientes con diversas patologías críticas ronda el 50 por ciento en toda la provincia.

En detalle, el parte sanitario de Misiones sostiene que a la fecha la tierra colorada acumula 30.688 casos de coronavirus desde que se inició la pandemia.

Por otro lado, ayer hubo seis personas fallecidas. Todas con otras enfermedades que agravaron el diagnóstico de coronavirus.

Según se detalló, los fallecidos eran un hombre de Comandante Andresito de 30 años que además de Covid-19 tenía síndrome convulsivo y parálisis cerebral. Había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 18 de mayo.

El otro fallecido era un hombre de Santa Ana de 66 años con obesidad e hipertensión arterial que no estaba vacunado con ninguna dosis.

El tercer fallecido fue un paciente de 46 años con coronavirus y fiebre reumática. Era de Puerto Rico y tenía la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

El más joven de los fallecidos ayer era un hombre de Puerto Iguazú de 21 años que además de Covid-19 tenía obesidad mórbida, diabetes y cetoacidosis grave. En junio se había colocado la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Una mujer de Campo Viera de 82 años fue la quinta persona fallecida. La paciente había dado positivo al test de Covid-19 y además tenía hipertensión arterial, diabetes e hipotiroidismo. Según se informó, no estaba vacunada.

La sexta fallecida fue también una mujer que no estaba vacunada. Tenía 38 años y además de coronavirus, la paciente de El Alcázar tenía obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

Actualmente, en toda la provincia hay 1.639 casos activos, personas cursando la enfermedad, de los cuales 145 están internados en hospitales y sanatorios.

En ese sentido, la ocupación de las 208 camas de terapia intensiva en el sistema público de Misiones era este martes de 53,37%, número similar a la media nacional con pacientes con diversas patologías, entre ellas Covid-19.

En esa línea se informó que, a contrario de lo que sucedía semanas atrás, actualmente no hay ningún hospital con ocupación total de las camas y el centro de salud con mayor saturación era el Samic de la ciudad de Leandro N. Alem, donde cuatro de las cinco camas para pacientes críticos estaban siendo utilizadas.

En tanto, de los 203 respiradores artificiales que hay en la provincia repartidos en diez hospitales, 103 estaban libres ayer y el resto está siendo utilizado por pacientes con diversas enfermedades, entre ellas coronavirus.

En lo que refiere a las camas con gas u oxígeno, en los hospitales misioneros hay 360 de estas. De esas 167 estaban ocupadas y 193 eran utilizadas ayer por personas con diversas patologías.

Situación nacional

A nivel nacional, los centros de salud de todo el país reportaron ayer 16.757 nuevos casos de Covid-19 y se llegó a un total de 4.875.927 infectados. Ya superaron la enfermedad 4.519.922 personas y son considerados casos activos 251.653.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que ayer se registraron 249 fallecidos y la cantidad total de víctimas fatales llegó a 104.352 en todo el país desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, 4.160 personas cursaban ayer la enfermedad en terapia intensiva. Las camas de terapia están ocupadas en un 56,5% a nivel nacional. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) ese número llega al 54,6%.

Por último se destacó que el martes se procesaron 112.772 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 19.045.876 de pruebas diagnósticas para detectar Covid-19 en todo el país.

Circula variante Delta en Río Grande do Sul

El estado brasileño de Río Grande do Sul, que limita con Misiones y Corrientes, confirmó la transmisión comunitaria de la variante Delta del coronavirus, considerada como la más contagiosa de las conocidas.

El Centro Estadual de Vigilancia en Salud de ese estado informó en un comunicado que "el primer caso de transmisión comunitaria se da en la ciudad de Nova Bassano". Los especialistas hablan de "transmisión comunitaria" cuando ya no es posible atribuir el origen concreto del contagio. En Rio Grande do Sul hay otros tres casos de infección por la cepa Delta, en la ciudad de Gramado.