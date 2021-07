Albarracín: “Las precipitaciones van a ser menos del promedio hasta septiembre”

martes 27 de julio de 2021 | 10:36hs.

El gobierno nacional decretó el estado de emergencia hídrica en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que mediante el decreto 482/2021 debido a el prolongado déficit de precipitaciones en la zona Norte del país y en buena parte de Paraguay y Brasil que provocó una bajante histórica de los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay, una situación que no se registraba hace 77 años.

Silvia Albarracín, especialista en Recursos Naturales e integrante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Cerro Azul, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“La escasez de agua en el río Paraná es muy alarmante, la bajante de caudal río y arroyos de la provincia afecta a la actividad productiva como también a la toma de agua de los municipios como a la navegabilidad de los ríos, los peces no tienen espacio para moverse y por lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional las precipitaciones no van a aumentar por el fenómeno de la Niña, que se prolongará por lo menos hasta septiembre”, dijo.

Además comentó que según el Instituto Nacional del Agua la última bajante de estas características se registró en el año 1944 y desde entonces no hubo un nivel tan bajo como ahora, “de acuerdo a lo que se viene informando, las precipitaciones no aumentarán y la lluvia que cayó ayer fue de 12,5 milímetros y en estos días no va a llover por lo que la escasez de agua en toda la región es preocupante”.

Situación del río Uruguay

“En el río Uruguay no es tanta la disminución del caudal pero está disminuyendo por la falta de lluvia, es alarmante lo del río Paraná por el uso que se hace en este cauce. Los arroyos disminuyeron su caudal, además como hubo un alta tasa de cambio de uso de suelo al convertir la cobertura boscosa en tierra agrícola hace que tenga poca filtración de agua en el suelo que abastece el acuífero y principalmente en Misiones hace que toda el agua se escurra y no se almacena e influye en la baja del caudal de los arroyos y agua en las vertientes”, especificó Albarracín.

“Las precipitaciones van a ser menos del promedio hasta septiembre pero esperamos que llueva y en cantidad porque hace mucha falta”, concluyó la integrante del INTA Cerro Azul.