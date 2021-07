Vacuna anticovid: Misiones inscribirá a los adolescentes con Alegra Med

martes 27 de julio de 2021 | 5:00hs.

El Consejo Federal de Salud (Cofesa) se reunirá hoy para definir los detalles de la logística, y distribución de las vacunas anticovid del laboratorio Moderna, destinada a adolescentes de entre 12 y 17 años; asimismo, los ministros de todo el país determinarán los criterios para lanzar la convocatoria.



En el caso de provincia de Buenos Aires y Corrientes, se adelantaron y habilitaron la inscripción. En ese marco, autoridades sanitarias de Misiones confirmaron a El Territorio que los padres podrán inscribir a sus hijos a través de la app Alegra Med, en tanto todavía no se estableció fecha de apertura del padrón. “Todo lo vamos a definir desde el término de Cofesa”, aseguraron.



El sistema de asignación de turnos para la vacunación anticovid fue modificado en las últimas semanas de marzo de este año. Se eliminó el botón digital o las llamadas telefónicas y entró en vigencia la aplicación Alegra Med - Misiones (con ese nombre figura en App Store y Google Play).



En la actualidad, sólo se gestionan turnos para mayores de 18 años, mientras que para el resto de los grupos etarios, con o sin factores de riesgo, es a demanda.



El Ministerio de la Nación anunció la semana pasada que Argentina vacunará a los adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades con la vacuna Moderna. El país recibió una donación de un lote de 3,5 millones de dosis por el gobierno de los Estados Unidos para sumarse al plan de inmunización contra el Covid-19.



Se estima que hay entre 30 y 33 mil misioneros contemplados en la población pediátrica objetivo, por lo que se necesitarían unas 66 mil vacunas para completar los esquemas de vacunación. A nivel nacional son unos 900 mil chicos dentro de este grupo.



“Les pido a los padres que seamos prudentes, que no vayamos a exigir algo que el médico no está en condiciones de autorizar porque no son recomendaciones científicas”, manifestó, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el infectólogo pediátrico, Oscar López.



“Una de las cosas más comunes y frecuentes son los niños asmáticos, pero no cualquiera sino aquellos que hayan requerido internación en el último año o que tengan asma y alguna otra enfermedad como diabetes u obesidad, pero no todos los niños asmáticos”, sostuvo.



Y en ese sentido, recomendó a los profesionales de la salud fijarse el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que adjuntó un listado de enfermedades crónicas en niños, calificadas en riesgo grave y riesgo moderado.



“La SAP señala que considera que la vacunación en la población pediátrica debe comenzar por aquellos niños con enfermedades crónicas que tienen más riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad Covid-19”, señala el escrito.



Dolencias de mayor riesgo

Para tener una idea de esta clasificación, en niños con enfermedades respiratorias, la SAP considera con riesgo grave a aquellos con “oxigenoterapia diurna, nocturna o intermitente; traqueotomía y/o enfermedades graves de la vía aérea (malasia o estenosis) con o sin apoyo ventilatorio”.



En cuanto a patologías cardiológicas “insuficiencia cardíaca severa y en lista de trasplante cardíaco o hipertensión pulmonar”.



Respecto a las enfermedades renales, aquellos chicos trasplantados o bien en lo que se refiere a reumáticas aquellos “pacientes con posibilidades de entrar a diálisis en los próximos seis meses, pacientes que hayan presentado debut o brote de enfermedades autoinmunes como LES, dermatomiositis juvenil, esclerosis sistémica, vasculitis, o enfermedades autoinflamatorias como la artritis idiopática”.



Asimismo son considerados de riesgo aquellos niños y adolescentes con obesidad o diabetes; o bien con cirrosis hepática o trasplantados hepáticos. Por otro lado, niños en tratamiento oncológico o con síndrome de Down, o niños con otras síndromes genéticos y trastornos de la inmunidad.

Provincias que se anticiparon en la inscripción

Adelantándose a una decisión inminente, la provincia de Buenos Aires abrió la semana pasada el registro para menores que quieran recibir la vacuna anticovid.



En principio las autoridades bonaerenses decidieron habilitar la franja de 13 a 17 años. Tras la aprobación de la vacuna de Moderna por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, desde el gobierno nacional precisaron que también se les aplicará a los de 12.



El gobierno de Corrientes, por su parte, habilitó desde ayer la inscripción para vacunar contra el Covid-19 desde los 12 años. “El formulario deberá ser completado por los padres o tutores de cada menor, en la página http://vacunate.corrientes.gob.ar”, informaron.



La primera opción que se barajó fue vacunar contra el Covid-19 a 100.000 adolescentes de entre 12 y 17 años de Corrientes que integran grupos de riesgo, una vez que cuenten con el aval de la marca Sinopharm y que se incorporen dosis de Pfizer o Moderna. Sin embargo, el empadronamiento se habilitó para todos.

Posicionamiento de la SAP frente a la vacunación