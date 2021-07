Residencias de Clínica Médica y Pediatría no lograron cubrir cupos

martes 27 de julio de 2021 | 5:15hs.

El 8 de julio cerró la convocatoria para cubrir las vacantes de residencias médicas en Misiones, lo cual superó las expectativas en cuanto a la cantidad de inscriptos en total, pero no así en lo que respecta a las especialidades clave en un contexto de pandemia.



Hay 164 médicos que concursarán para 150 cupos, sin embargo en Clínica Médica, Pediatría y Terapia Intensiva no se logró cubrir las vacantes.



“Tenemos especialidades médicas en las que no se alcanza a cumplir el cupo estipulado, por ejemplo en Clínica Médica, tenemos 21 cupos para cubrir en los tres hospitales de toda la provincia y sólo tenemos trece inscriptos; en Pediatría, donde hay un cupo para 20, sólo hay seis inscriptos. Veremos al final del examen qué porcentaje de los 150 cargos que pusimos en oferta se terminan cubriendo”, detalló en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos de la cartera sanitaria local.



“Como especialidades médicas que a nosotros como Salud Pública nos interesa, en este momento crítico de pandemia hay seis cargos para terapia intensiva de adultos, y solamente se han inscripto dos”, agregó Fernández Sosa, y añadió que “cuando uno hace el análisis fino, de los 188 cupos médicos, vemos que tenemos 111 carpetas y para las 32 cupos de ciencias no médicas tenemos más inscriptos, más de 50”.



“Dentro de las especialidades médicas. Anestesiología es la de mayor demanda, para seis cargos disponibles hay 16 médicos que quieren concursar. Las otras especialidades con muchos inscriptos son Salud Mental, con ocho cargos, y la residencia de Epidemiología, que tenemos dos cargos y muchos inscriptos”, explicó.



En líneas generales, el funcionario consideró que la convocatoria fue muy buena. “Ofrecimos 150 cupos para capacitación posuniversitaria, un número importante en las distintas especialidades médicas y no médicas; como kinesiólogos, farmacia, licenciado en obstetricia, enfermería”, sostuvo.

Posibilidad de una nueva convocatoria

El examen para los aspirantes se realizará el 25 de agosto en la sede de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami) en Posadas, mientras que el 1 de octubre los residentes podrán empezar a desempeñarse en los centros asistenciales asignados.



En ese sentido, se consultó a Rodolfo Fernández Sosa qué sucederá con las especialidades en las que no se cubrieron las vacantes.



“Primero se espera si alguien que rindió el examen nacional quiere cubrir el cargo en Misiones y después si todavía sobran se hace otra convocatoria sólo con los cargos libres”, explicó.



Un residente de especialidad básica percibe neto 70 mil pesos mientras que una especialidad posbásica, 83 mil.