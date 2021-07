“Estamos andando bien y estamos muy contentas”

martes 27 de julio de 2021 | 6:05hs.

La adrenalina se hace carne en la posadeña Lourdes Hartkopf (25), que está a horas de su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio, junto a la bonaerense Belén Tavella, en la clase 470 de vela y toda una provincia tendrá la chance de alentarla, aunque habrá que poner la alarma a las 2.50 de mañana, para ver a la única representante de la Tierra Colorada, en acción.



“Es todo muy lindo por acá muy contentas , el barco ya lo tenemos listo y ya pudimos navegar”, adelantó a El Territorio la misionera desde Japón.



Mañana será lugar de las dos primeras regatas y será una jornada interesante para ver cómo se sienten en las aguas de Enoshima, en la ciudad de Fujisawa.



“Estamos andando bien, así que estamos muy contentas”, compartió la posadeña, que se inició en vela en la escuela de Nicolás Dasso, en Optimist, por el río Paraná.



En cuanto al calendario en los JJ.OO. Las primeras regatas se inician mañana seguirá el jueves y viernes; el sábado será el día de descanso y el domingo 1 de agosto y el lunes 2 se correrán las regatas finales (medal race, que corren los 10 mejores), con la coronación.



En cuanto a las expectativas, Lourdes siempre se marcó ir paso a paso. “Creo que podemos hacer un buen campeonato si seguimos como ahora. Estamos mejorando un montón y siento que podríamos llegar a entrar a una ‘medal race’ en la que acceden las diez mejores, sería como una final de atletismo. Va ser difícil porque estarán los equipos más fuertes como Inglaterra, Francia, España, Polonia, casi todos los mejores son europeos, pero Argentina también es fuerte -en Río de Janeiro 2016, Lange y Carranza fueron oro- y hay que ver en estos Juegos qué pasa”.



Su camino olímpica

En febrero del 2020, semanas previas al inicio de la cuarentena total en marzo en el país, la posadeña, junto a su compañera, logró en el Sudamericano de Mar del Plata obtener la plaza olímpica. Y será pionera, ya que es la primera vez que una deportista misionera competirá en vela en un Juego; y además, será la única en convencionales.



Pero el camino no fue fácil pese a ser la primera. Porque por un lado, ni sospechaba que una pandemia llegaría, que una cuarentena se haría eterna para una deportista olímpica y que hasta iba a tener que estar encerrada en su departamento entrenando con lo que tuviera a mano para no dejar que el cuerpo le pase factura.



Luego, en junio del año pasado, en Buenos Aires -donde reside Lourdes- el gobierno habilitó cuatro meses después los entrenamientos para los olímpicos y le volvió el alma al cuerpo a esta dupla misionera-bonaerense que pudo regresar al Yacht Club Argentino, subirse a su barco y navegar ya sabiendo que habría meses de ‘changuí’ por la reprogramación de la máxima cita.



Recién este año hubo actividad competitiva de ‘porte’ con el Campeonato Mundial de 470, que se desarrolló en las aguas de Vilamoura, Portugal, en marzo, donde fueron 24º y luego en mayo, en la misma sede terminaron 18º en el Grand Prix Europeo de la categoría.

Tras mejores vientos

Los regatistas Celia Tejerina y Francisco Saubidet, en windsurf; Lucía Falasca y Francisco Guaragna, en laser, se mantienen lejos de la lucha por los primeros lugares de su clase, al continuar ayer la actividad con distintas regatas.



Las competencias náuticas, según la clase, se estructuran con 10 ó 12 regatas más la carrera de medallas, que tiene puntuación doble y disputarán los diez primeros de la etapa regular. Los competidores tienen derecho a descartar la regata de peor valor, pero no la medal race.



En la madrugada continuaban todas las categorías en curso y se iniciarán otras dos con argentinos: la 49er FX (Sol Branz y Victoria Travascio) y la Finn (Facundo Olezza).



En Tokio 2020, el país también estará representado por Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17) más Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470 femenino).



La vela, con 10 medallas (1 oro, 4 platas y 5 bronce), es el segundo deporte de mayor rentabilidad para Argentina en la historia de los JJ.OO. después del boxeo (24).

Agenda destacada

ARGENTINOS

Ayer

Esgrima: Belén Pérez Maurice perdió con la húngara Anna Marton 15-12 en primera ronda de sable individual.



Tiro: Melisa Gil, 18ª en la clasificación de skeet femenino.



Tiro: Federico Gil, 17mo. en skeet masculino.



Rugby 7: Argentina 29 - Australia 19, Grupo A, partido #1



Rugby 7: Argentina 14 - Nueva Zelanda 35, Grupo A



Handball: Argentina 25 - Alemania 33



Tenis: Nadia Podoroska le ganó a Ekaterina Aleksandrova (ROC) por 6-1 y 6-3 por la segunda ronda del single femenino.



Boxeo: Francisco Verón le ganó a Adam Chartoi (Suecia) por 5-0 en los 16vos. de final de peso medio.



Básquetbol: Argentina 100 - Eslovenia 118



Boxeo: Ramón Quiroga perdió con Gabriel Escobar (España) 5-0 (unánime) en los 16vos de final de peso mosca.



Hockey: Argentina 3 - España 0 (Leonas), Grupo B, partido #2.



Natación: Delfina Pignatiello, octava en la Eliminatorias 1500m. / Serie 5, con un tiempo de 16m. 33s. 69/1000.



Vóleibol: Argentina 2 - Brasil 3, parciales 19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14 (masculino).



Hoy

0.05, Vela: Laser radial femenino / carrera 05



0.05, Vela: 49er FX- Sol Branz y Victoria Travascio / carrera 01



0.15, Vela: Laser masculino - carrera 04



0.15, Vela: 49er FX / carrera 02



0.30, (aprox.) Tenis: Nadia Podoroska vs. Paula Badosa (España), single femenino, tercera ronda.



1.05, Vela: Finn - Facundo Olezza / carrera 01



1.05, Vela: Laser radial femenino / Carrera 06



1.05, Vela: Laser masculino / Carrera 05



1.05, Vela: 49er FX / Carrera 03



1.05, Vela: Finn / Carrera 02



1.05, Vela: Laser masculino / Carrera 06



3, Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe



9, Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Brouwer-Meeuwsen (Países Bajos).



Mañana

Canotaje slalom: Lucas Rossi/Eliminatorias K1



2.20, Vóley masculino: Argentina-Francia



2.50, Vela: Lourdes Hartkopf (MISIONES)-Belén Tavella Clase 470 (1ª y 2ª regata)



4, Handball masculino: Argentina-Noruega



7, Hockey femenino: Argentina-China



7, Natación femenina: Julia Sebastián/Eliminatorias 200 pecho



8, Fútbol masculino: Argentina-España



8, Vóley de playa: Gallay/Pereyra-Wang/X.Y. Xia (CHN)



21, Vóley femenino: Argentina-Italia



21.30, Hockey masculino: Argentina-India



22, BMX Racing: Exequiel Torres/Cuartos de final



23, Vóley de playa: Azaad/Capogrosso-Lucena/Dalhausser (USA)





*TyC Sports transmite la grilla durante las 24 horas.

Natación

Pignatiello va por un cambio de chip tras el debut

Más allá del fallido estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio, Delfina Pignatiello no quiso dramatizar apenas terminada la prueba y prefirió rescatar lo positivo de esta experiencia. “Fue mi debut en un Juego Olímpico y me dejó muchas emociones en los días previos y hoy -por ayer-: algunas raras, que nunca había sentido, y otras que hace mucho no sentía. Esta vez, quizás los nervios no jugaron de mi lado”, reconoció.



Luego de haber terminado octava y última en la serie de los 1500 metros estilo libre con un tiempo de 16.33.59, la nadadora de 21 años profundizó: “Me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación, que es lo más importante. Después de la pandemia, de estar tanto tiempo parados sin poder entrenar y viendo a las rivales que podían volver...Todo lo que maduré, lo que la cuarentena me enseñó del proceso hasta acá, las barreras que atravesé”.



A pesar del paso en falso en la competencia inicial, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki, ‘Delfi’ deberá enfocarse rápidamente en un nuevo objetivo: los 800 metros libre. Incluso, manifestó que volverá a entrenarse con la misión de “cambiar la cabeza” para estar lista. “Esto no terminó”, recalcó, esperanzada.



El jueves a las 7.22 de Argentina arrancarán las eliminatorias, la segunda y última prueba en la que estará presente Pignatiello, quien correrá en la serie 3

Hockey

¡Rugieron! Las Leonas ganaron a España y sueñan

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, derrotó ayer a su par de España por 3 a 0 y obtuvo su primer triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el marco de la segunda fecha del grupo B.



Luego de la dura derrota en el debut ante Nueva Zelanda (3-0), Las Leonas se recuperaron y pudieron destrabar un complicado partido con los goles en el último cuarto de Valentina Raposo (47m.), Agustina Albertario (57m.) y Noel Barrionuevo (59m.) de tiro penal.



Con este envión anímico, las argentinas, medalla de plata en Sídney 2000 y en Londres 2012, y medalla de bronce en Atenas 2004, volverán a presentarse mañana a las 7 ante China, que ayer perdió ante Australia, líder del grupo con puntaje ideal, por 6-0.

Vóleibol

Argentina perdió un duelo increíble frente a Brasil 3-2

El seleccionado argentino masculino de vóleibol jugó ayer un gran partido, pero perdió ante el poderoso Brasil, campeón en Río 2016, por 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14), en la segunda fecha del grupo B en Tokio.



En una destacada actuación en el estadio Ariake Arena, Argentina ganó los dos primeros sets, llevó hasta al tie-break al mejor equipo del Mundo y sumó su primer punto en la competencia.



El equipo dirigido por Marcelo Méndez mejoró mucho la imagen con respecto a la derrota ante Rusia (3-1) en el debut olímpico y se ilusiona con pelear hasta el final la clasificación a los cuartos de final.



Los argentinos volverán a jugar hoy desde las 2.20 (hora de nuestro país) ante Francia, que perdió con Estados Unidos (3-0) en el primer partido y luego superó a Túnez (3-0).

Básquetbol

“Jugamos al ritmo de Doncic”, dijo Campazzo

El base de la selección argentina de básquetbol Facundo Campazzo reconoció, tras la derrota en su estreno en los Juegos ante Eslovenia (100-118), que “en todo momento jugamos al ritmo de Luka Doncic”, autor de 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias en el partido de este lunes.



“Jugamos al ritmo de Luka (Doncic) y tuvo respuestas a todas las situaciones que le propusimos, cuando lo dejamos jugar anotó, cuando lo presionamos hizo jugar a sus compañeros. Jugamos al ritmo de él”, indicó Campazzo respecto de la actuación de su ex compañero en el Real Madrid.



El argentino base de los Denver Nuggets de la NBA consideró que, pese a la derrota, somos “un buen equipo” y vamos “dar la vuelta a la página lo antes posible”, para afrontar el partido del jueves contra España, a las 9, por la segunda fecha de la zona C.