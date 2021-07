Luego de dos suspensiones arranca hoy el debate oral

martes 27 de julio de 2021 | 6:03hs.

Desde las 9 de hoy, en la sala de debates del Juzgado Correccional y de Menores Dos de la capital provincial, se espera que luego de dos suspensiones comience el debate oral contra el ex intendente de Almafuerte, Pedro Darío Pietrowski (51), quien está imputado en una causa por amenazas en perjuicio de su ex pareja. Dicho proceso fue pospuesto en el mes pasado y en marzo por distintos recursos presentados por su abogado.



El tribunal unipersonal que decidirá el futuro del también ex diputado provincial está conformado por el juez César Raúl Jiménez.



La última postergación fue el pasado 2 de junio y en oportunidad el ex alcalde presentó un certificado de covid positivo, lo que obligó a reprogramar nuevamente el debate para mañana.



El juicio debió comenzar a mediados de marzo pasado, aunque Pietrowski faltó sin previo aviso y horas después, por intermedio de sus abogados, presentó un certificado médico dejando en donde manifestaba que no pudo concurrir por un cuadro de hipertensión arterial.



Cabe recordar que Pietrowski se negó a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscal María Laura Álvarez por el que iba a enfrentar una pena de un año de prisión en suspenso si se reconocía culpable.