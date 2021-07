Alberto Fernández apuntó duro contra el macrismo por la deuda

martes 27 de julio de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández convocó ayer a la “épica del día después” para recuperar la Argentina tras la pandemia de coronavirus, marcó las diferencias entre su gobierno y la anterior gestión de Cambiemos y recomendó a los argentinos preguntarse si quieren un Estado que se “enamora de los funcionarios” del FMI o el que se “planta” para que “no se haga sufrir más” al pueblo.



“Yo necesito que me ayuden, todos, con mucha fuerza y con la certeza de que tenemos una salida, que podemos hacer un país justo, donde todos pueden tener condiciones de igualdad para crecer y desarrollarse sin excepción”, enfatizó Fernández y pidió: “Hagamos de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos; hay un futuro cercano y una vida que sabemos que existe”.



El presidente habló en la entrega de viviendas del Plan Procrear y de créditos para la construcción de la línea Casa Propia, en el partido bonaerense de Merlo. En este marco, comparó decisiones y políticas de su gobierno con las adoptadas por Mauricio Macri en la gestión anterior y evaluó que Cambiemos “dejó a la Argentina sin infraestructura, sin caminos, sin puentes, sin viviendas y sin agua”.



“Cuando llegamos al gobierno estaba paralizado el 70% de la obra pública y había 70 mil millones de pesos de deuda impaga”, señaló Fernández y se refirió al consecuente impacto de esa parálisis en la pérdida de trabajo en sectores asociados a la construcción.



Además, pidió a los argentinos que se pregunten qué tipo de Estado quieren, aquel que recomienda “enamorarse de los funcionarios del FMI” o el que “se planta, se pone de pie y le dice (al Fondo) que no hará sufrir más a los argentinos”.



Fernández llamó luego a ser parte de “la épica del día después” de la pandemia y a tener confianza en la “recuperación” de la Argentina y de “una vida” que permita los “abrazos” y el encuentro con amigos y familia.



“Somos de los países que vacuna con más velocidad”, aseguró el jefe de Estado y ponderó que los funcionarios de su gobierno pelearon “cada vacuna” para conseguir más dosis y frenar el avance del coronavirus.



“Me decían que estamos quedando mal con los laboratorios, pero a mí me da vergüenza quedar mal con los argentinos; no lo hacemos por una campaña; así nos han criado: somos los hijos de Perón y Evita”, expresó Fernández y diferenció en distintas formas de “ver la política y de encarar el futuro”.



Mientras “algunos casi celebraban las muertes”, dijo, el FdT hacía “lo imposible por evitarlas” y superar la pandemia.



Al acto asistieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y los funcionarios y flamantes precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; entre otros.