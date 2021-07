Los pibes bancan los trapos otra vez

martes 27 de julio de 2021 | 6:05hs.

Boca, nuevamente con futbolistas juveniles por el aislamiento obligatorio del plantel profesional, recibirá hoy a San Lorenzo, en un encuentro válido por la tercera jornada de la Liga de Fútbol Profesional (LPF) de Primera División.



El partido se jugará desde las 21 en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de la señal de cable Fox Sports.



El Xeneize viene de empatar sin goles ante Banfield, el sábado pasado, con un equipo integrado por juveniles, debido al aislamiento obligatorio de 24 profesionales, luego de lo que fue su escandalosa eliminación de la Copa Libertadores, en Brasil, a manos de Atlético Mineiro.



La institución boquense solicitó el lunes a la Liga reprogramar el partido de la tercera fecha “para el miércoles próximo -mañana- a las 21 o para el jueves 29 en cualquier horario”, para no hacerlo hoy como está dispuesto y así “evitar exponer a juveniles” y poder contar con los profesionales que deben mantenerse aislados hasta mañana a las 18.



Ayer, la LPF confirmó la realización el partido desde las 21 y rechazó el pedido de la dirigencia xeneize. La Liga difundió en un comunicado que le informó a Jorge Ameal, presidente de Boca, que “de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de los torneos de la temporada 2021, los días y horarios programados serán inapelables por los clubes, quienes deberán cumplir obligatoriamente los mismos”.



Las bajas del Xeneize

El entrenador Sebastián Battaglia, quien volverá a reemplazar a Miguel Ángel Russo, no podrá contar con el delantero Ezequiel Almirón, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el choque ante el Taladro.



En su lugar entrará Erik Bodencer, quien lo reemplazó a los 30 minutos de la primera parte en el último compromiso jugado en el estadio Florencio Sola.



Otro de los jugadores que puede ser baja ante el Ciclón es el defensor Valentin Barco, quien padeció un tirón el último sábado y fue reemplazado a 11 minutos de final por Nahuel Genez, futbolista que ocupará su lugar sobre el lateral izquierdo de la defensa de ser necesario.



El futbolista colombiano Frank Fabra, por su parte, quedó a disposición del DT Battaglia, tras haber cumplido la cuarentena de siete días desde su regreso de Colombia el lunes pasado.



Sin embargo, el defensor de 30 años que participó con su país en la Copa América de Brasil no estaría entre los convocados ante San Lorenzo por la falta de entrenamientos y por el poco ritmo de juego ya que solo jugó un solo partido en el torneo continental (ante Argentina).



San Lorenzo, en tanto, viene de vencer por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se ubica en el cuarto lugar con cuatro unidades (empató 1-1 ante Arsenal de Sarandí en el debut del torneo).



Vuelven los Romero

Para visitar a Boca, el técnico uruguayo Paolo Montero le dará la titularidad a Gabriel Rojas en lugar de Bruno Pittón, luego de haber cumplido la fecha de suspensión ante el Ferroviario por haber sido expulsado en el debut ante Arsenal de Sarandí (1-1).



Los paraguayos Ángel y Óscar Romero quedaron a disposición del DT Montero, tras haber cumplido el tiempo reglamentario de aislamiento luego haberse tomado unos días de descanso una vez finalizada la participación de ambos con su seleccionado en la Copa América.



El historial entre San Lorenzo y Boca en la era profesional registra un total de 188 enfrentamientos con 73 triunfos del Ciclón, 65 del Xeneize y 50 empates.

“Lo único que pide Boca es competir sanamente”

Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, volvió a disparar contra Marcelo Tinelli, presidente del torneo, por rechazar el pedido del club de reprogramar el partido antre San Lorenzo. “Nos preocupa que mañana -por hoy- tengan que salir a jugar nuevamente nuestros chicos, es demasiado el esfuerzo que están haciendo. La Liga tenía todo para tratar esto de la mejor manera, no les costaba nada dejarnos jugar con los titulares, no hay ningún infectado, deberían haber sido solidarios”, declaró Román en una entrevista con Radio 10.



“Tinelli me dijo el jueves que el sábado ante Banfield íbamos a jugar con el plantel profesional. Cuando me llamó para decirme que el sábado íbamos a poder jugar haciéndonos un PCR por la mañana, decidimos poner a los chicos a jugar en la reserva”, explicó más tarde.



“Tenemos que hablar con el Presidente de La Liga porque nosotros fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino. Nuestros hisopados dieron todos negativos, hablamos con Tinelli, mostrándole todo lo que nos dieron del consulado que en ningún momento rompimos la burbuja. Pedimos que nos dejen competir sanamente, es lo único que queremos”, deslizó Riquelme.