Frontera: reforzarán controles por ingreso ilegal desde Paraguay

martes 27 de julio de 2021 | 6:04hs.

El Comité de Crisis de la ciudad de Eldorado anunció que se reforzarán los controles en la frontera por ingresos ilegales desde Paraguay. La decisión fue tomada tras realizar su reunión habitual de los días domingos.



Si bien la situación epidemiológica en la ciudad mejoró ostensiblemente en los últimos días, y se ve reflejada en la baja del número de contagios y en la cantidad de personas que asisten a realizarse los test rápidos, el comité de crisis mostró su preocupación por el ingreso ilegal de personas provenientes de Paraguay a través de los cruces clandestinos.



La presencia de extranjeros, especialmente de nacionalidad paraguaya, es una denuncia permanente que recibe el Comité de Crisis y la situación preocupa debido a la posible circulación de otras variantes del Sars-Cov-2.



Es de público conocimiento en la localidad que estos ingresos se hacen a través de los pasos clandestinos, como el conocido Paso Paticuá, por donde arriba mercadería proveniente del Paraguay y sale mercadería argentina a través del río Paraná.



Son muchos los comercios que venden cigarrillos importados, que se ve favorecido por la diferencia de precios con los de origen nacional. “Cada vez son más los que me ofrecen cigarrillos”, comentó el propietario de un kiosco.



“A pesar del aumento del dólar, que significa un aumento del atado de cigarrillos, el precio es la mitad. Entonces es normal que la gente se vuelque a fumar cigarrillos paraguayos. Y todos esos llegan en canoa”, completó.



Si uno recorre las redes sociales de compra y venta de Eldorado, los anuncios de mercadería extranjera son una constante: desde cigarrillos hasta zapatillas, pasando por ropa y elementos de limpieza. Aunque muchos de esos artículos son provenientes de Brasil.



Incluso hubo un caso paradigmático, en el mes de marzo de este año, donde se realizó un operativo por la tenencia de un coatí en cautiverio desde hacía seis meses y al ser consultado quien lo poseía de dónde lo había sacado, manifestó que se lo compró a una pasera paraguaya. Es decir, que obtuvo al animal aproximadamente en el mes de septiembre de 2020 cuando las restricciones eran mucho mayores.



Incluso en el ámbito de la salud se verifica la presencia de pacientes de nacionalidad paraguaya que cruzan a Argentina para hacerse atender. “Nosotros lo vemos, pero nuestra obligación es atenderles, no podemos negarles la atención. Por supuesto tomamos todos los recaudos. Pero no podemos hacer nada porque por ahí tiene domicilio en Paraguay, pero te presenta testigos de que vive acá desde hace muchos años. Y la verdad merecen atención como cualquier otro”, comentó un trabajador de salud del Hospital Samic de la localidad.



Teniendo en cuenta toda esa situación fue que el comité de crisis, del cual forman parte las fuerzas de seguridad con asiento en Eldorado, adelantó que se dispondrán los medios necesarios para reforzar el control de movimientos sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, aunque hasta ayer no habían dado ninguna especificación acerca de cuáles serían esas medidas.

Cinco muertes por Covid-19

Cinco muertos y 151 nuevos casos de coronavirus reportó la provincia de Misiones ayer. Así, desde el inició de la pandemia, la provincia acumula 613 fallecidos y 30.526 casos positivos. Por su parte, son 28.263 las personas recuperadas (160 ayer). Las personas fallecidas eran de las localidades de Posadas (3) y Apóstoles, todos presentaban comorbilidades, también falleció una mujer que había dado a luz, de Montecarlo.Misiones presenta 1.650 casos activos, con 146 pacientes internados. Además, son 8.818 las personas aisladas de manera preventiva.



A nivel país, se registraron 384 muertes y 12.555 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de casos desde el inicio de la pandemia se elevó a 4.859.170 y los fallecimientos son 104.105.