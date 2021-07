Rada y un disco de candombe junto a Fito Páez y Pablo Milanés

martes 27 de julio de 2021 | 6:00hs.

El músico uruguayo Ruben ‘Negro’ Rada está trabajando en un disco “de puro candombe” cuyo título sería Candombe con la ayudita de mis amigos, en un claro guiño a The Beatles con la canción escrita en 1967.



De este nuevo proyecto de Rada participan artistas como Fito Páez, Pablo Milanés, Fernando Cabrera, Julia Zenco y Carlos Vives, con los que Rada compartió escenarios y grabaciones a lo largo de su extensa carrera.



El músico y compositor que cumplió 78 años el pasado 16 de julio regresó este fin de semana con dos conciertos en vivo en Montevideo, luego de haber parado por la pandemia.



En declaraciones a medios uruguayos, Rada advirtió que a su edad estar inactivo un año y medio es “como perder cinco o seis años, un tiempo que no se recupera”.



“Lo noté en el toque: se me cansan las manos. Tengo que volver a ponerme a tocar todos los días, a mover los brazos y esas cosas, porque yo toco las congas y canto, entonces, la respiración es otra –señaló-. Pero fue una alegría enorme (volver a ensayar), nos reímos y contamos los mismos chistes y las mismas boludeces de siempre”.



En medio de su encierro, el músico editó As noites do Rio/ Aerolíneas Candombe, con el brasileño Ronaldo Bastos, un álbum que desparrama música de Brasil como homenaje a su madre, oriunda de ese país. Y también en confinamiento lanzó dos discos más: Negro Rock y Parte de la historia.