Gene Simmons adelantó Kisstory, un documental de la historia de Kiss

martes 27 de julio de 2021 | 6:00hs.

El bajista Gene Simmons (71), integrante de la legendaria banda estadounidense Kiss, concendió una entrevista a medios latinoamericanos, antes de la salida de un documental que recorre la historia de la agrupación.



La banda se formó en Nueva York, en 1973, por el bajista Gene Simmons y el guitarrista y cantante Paul Stanley. Al poco tiempo se sumaron el baterista Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley. El éxito masivo llegó con el cuarto disco -grabado en vivo-, Alive! (1975).



La fama, “una montaña rusa”

La explosión de la Kissmanía fue a la vez, un salto y un dolor de cabeza para los integrantes. Sacudió los cimientos. “Fue aterrador, lo comparo con una montaña rusa. La cadena está debajo y te está tirando hacía arriba y sabés que cuando llegás a la cima...ahí es cuando comienza el viaje: sentía que se desataba el infierno”, describió Paul Stanley alguna vez. “No importa lo que digan, la fama es una droga muy poderosa. Puede matar tu creatividad, tu deseo de progresar”.



“Querés lo mejor, tenés lo mejor” Estas son las palabras que suenan antes de cada show de Kiss. Una puesta en escena increíble, cargada de fuegos artificiales, maquillajes, sangre falsa y mucho más. Una verdadera fiesta de rock and roll.



El presente de la leyenda

La banda tuvo que reprogramar su gira mundial de despedida por la pandemia. Estas presentaciones programadas para 2020 y canceladas marcarían la despedidad de los escenarios después de medio siglo.



El concierto en Buenos Aires sería en octubre próximo.



“Somos muy afortunados porque todos estamos sanos y fuertes. Queremos salir de gira y hacer otras 100 ciudades alrededor del mundo”, resaltó Simmons a La Viola. A su vez, el grupo prepara la salida de un documental, Kisstory, que se estrenará el 21 de agosto por A&E y que repasará su historia, con la participación de otras importantes figuras como Dave Grohl o Tom Morello.



El músico expresó que los fans se encontrarán con un material único que tocará los momentos más felices y los más tristes de Kiss. “Lo importante es ser honesto con tus seguidores, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hay algunas historias maravillosas, y luego hay otras tristes sobre miembros con drogas y alcohol. Buenas y malas épocas”.



Y sobre la convivencia y los excesos confió: “Nunca tomé drogas, nunca fumé un cigarrillo. Pero tengo un gran ego y lo sé. Entonces, una de las cosas es tratar de controlar eso porque era hijo único. No tenía hermanos. Así que lo único que pude hacer fue mirarme en el espejo y mirarme a mí mismo. Es fácil olvidar que se necesita un equipo y que no sos solo vos”.



Durante el curso de la pandemia, la banda pidió a sus seguidores que usen barbijos y se vacunen, que adopten todas las medidas de cuidado.



“El mundo está difícil. Hay crímenes, drogas, violencia y hasta pequeñas guerras. Espero que cuando el público venga a los recitales se olvide de todos sus problemas. Como una suerte de iglesia eléctrica. Esperamos que sea un momento mágico. Que sea la banda más caliente del mundo”, sostuvo sobre el regreso con su gran gira de despedida.



Por último, sobre la música que domina la escena hoy, sostuvo: “Hay muchos talentos maravillosos, Billy Eilish es muy buena. Me gustan algunas cosas de Latinoamérica como Juanes o Los Tigres del Norte. Está saliendo mucho material y de muy buena calidad. Un problema es que la tecnología se interpone en el camino del talento real. A todos nos encanta el rap y todo eso, pero no son músicos, son productores. No tocan instrumentos y apenas cantan. Es un tipo diferente de actuación”.