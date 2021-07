Chano Charpentier. Sufrió un brote psicótico, un policía le disparó en el abdomen y debió ser operado de urgencia

martes 27 de julio de 2021 | 6:00hs.

La jornada de ayer resultó conmocionante al trascender que el músico Chano Charpentier se encontraba gravemente herido e internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi, luego de recibir un disparo de un agente de la Policía bonaerense.



Los medios de prensa rápidamente coincidieron en señalar la caída en picada del músico, luego de una exitosa carrera artística que fue perdiendo brillo en los últimos años por escándalos públicos asociados al consumo de drogas y alcohol.



Chano debió ser internado de urgencia en las primeras horas del lunes luego de haber recibido un balazo por parte de un policía que alegó que el músico intentó atacarlo con un cuchillo.



En tanto, en la siesta de ayer, según publicó TN citando fuentes médicas, se precisó que el cantante se encontraba “clínicamente estable”, pero “intubado y ventilado mecánicamente”. En una cirugía de emergencia le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas.



El periodista Guillermo Lobo explicó que “fue fundamental que estuviesen las ambulancias en el domicilio y lo trasladen” a tiempo al centro de salud para poder asistirlo. “Se armaron los equipos de cirugía general y urología y se intervino rápidamente. Tuvo lesión de cuerpo y cola de páncreas, bazo, colon y riñón izquierdo. Esplenectomía, pancreatectomía corporocaudada, nefrectomía izquierda y sutura colónica. Está intubado y ventilado mecánicamente”, agregó el periodista.



Al músico le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. “También lavaron y aspiraron toda la sangre que tenía en la cavidad abdominal y el retroperitoneo”, precisó Lobo.



El caso

El cantante habría sufrido un brote psicótico, producto del consumo de drogas, y cuando la Policía se hizo presente en su casa en un barrio privado de la localidad de Exaltación de la Cruz, atacó a un agente con un cuchillo. Y el polícia no dudó en darle un disparo que impactó de lleno en la zona abdominal. Al parecer, Chano se puso muy agresivo con personal médico y con su madre, que intentaban asistirlo y trasladarlo, y por ello entró en acción la Policía.



El violento episodio se dio luego de que una ambulancia y un grupo de efectivos llegara a la casa de Exaltación de la Cruz donde Chano estaba junto a su madre. La mujer había pedido auxilio ante el brote de su hijo y por lo que se pudo saber, ella había dado detalles precisos del estado en que se encontraba Chano, por lo que la comitiva policial que arribó al lugar estaba anoticiado.



En ese momento, el cantante intentó apuñalar a uno de los policías -siempre según el relato policial-: el hombre de la fuerza público disparó y la bala le entró en la zona abdominal de Charpentier.



Durante la mañana de este lunes, la familia del exlíder de Tan Biónica emitió un comunicado para referirse a su estado de salud y aseguraron: “Chano se encuentra en este momento en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”.



A su vez, detallaron: “El incidente ocurrió anoche (madrugada del lunes) en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo”.



No es la primera vez que Chano vive una situación de estas características. En diciembre de 2016, tuvo una recaída en su adicción a las drogas y debió ser internado. En abril y septiembre de 2019 además, ingresó a una clínica en Entre Ríos por voluntad propia para desintoxicarse.



La denuncia

Asimismo, en la tarde de ayer, habló Marina Charpienter, la madre del artista, y según destacaron los medios de Buenos Aires, la mujer desmintió la versión de la Policía: “Todo esto pasó en mi casa. Yo estaba ahí. No atacó a nadie con ningún cuchillo. Fue todo mentira. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo. Esto es una locura”, dijo furiosa y resaltó que no tuvo un brote psicótico sino que padeció un cuadro de excitación psicomotriz, publicó el sitio Ciudad Magazine.



El hecho es investigado por el fiscal Juan Manuel Esperante, de Zárate-Campana.