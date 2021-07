Misiones brilló en el Regional de Tenis de Menores en Corrientes

martes 27 de julio de 2021 | 6:01hs.

Los tenistas misioneros cumplieron una grata tarea en el 4° Torneo Regional de Menores que tuvo como anfitrión a Corrientes.



La delegación de la Tierra Colorada estuvo compuesta por jugadores de Eldorado, Posadas y Puerto Rico fue la más numerosa.



En cuanto a los resultados, en sub 12, hubo campeona y subcampeonas misioneras. Se coronó la eldoradense Luisana Schomberger, escoltada por la posadeña Hanah Valenzuela (foto); así, ambas lograron la clasificación al Nacional. En tanto, en mujeres sub 18, la posadeña Camila Alegra fue segunda.



Además, en varones sub 14, también hubo gran presentación misionera con el festejo en la categoría el posadeño Joaquín Cardozo y segundo resultó Tiziano Arriola, de Puerto Rico.



En la llave de segunda chance hubo consagración en sub 12 de los posadeños Bautista Bianchi y Abril López.