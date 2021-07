Camino a la COP26

martes 27 de julio de 2021 | 6:00hs.

Al igual que los Juegos Olímpicos, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sufrió las postergaciones que impuso la pandemia. La denominada COP26 se llevará a cabo desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, ubicada poco más de una hora al oeste de Edimburgo, capital de Escocia.



Esta Conferencia entre los estados parte del convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático será un evento en el que se espera que funcionarios de todo el mundo acuerden nuevas medidas y logren consensos en la búsqueda por frenar el calentamiento global. La ocasión también servirá para rediscutir y avanzar en los términos del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. No debemos olvidar que las emisiones del uno por ciento más rico de la población mundial representan más que el doble que las emitidas por el 50 por ciento más pobre.



Reino Unido presidirá la conferencia, por su rol de país anfitrión. A principios de este año, el príncipe Carlos de Inglaterra, ya presentó en la cumbre Un planeta por la biodiversidad, su escrito titulado Terra Carta -con motivo de celebrar sus 50 años de filantropía ambiental- e instó a las empresas a respaldar un futuro más sostenible, y a hacer más para proteger el planeta.



A su vez, este miembro de la familia real presentó el Natural Capital Investment Alliance, un fondo que busca movilizar 10.000 millones de dólares hacia capital natural para el 2022. Según las palabras del propio príncipe, “se estima que la contribución de la naturaleza a la economía global asciende anualmente a 125.000 millones de dólares, 28% más que el PBI del mundo entero. Si incorporamos soluciones basadas en la naturaleza a nuestra base de activos y cadenas de suministro, podremos impulsar un crecimiento económico significativo tanto para los países como para las empresas, incluyendo áreas como la economía circular, el turismo sustentable y la infraestructura verde de nuestras ciudades”.



En Glasgow también veremos a nuevos referentes políticos mundiales sumarse a estas iniciativas y, sin dudas, uno de ellos será el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien asumió este año incluyendo en su agenda a la COP26 como uno de los principales eventos del año. Luego de volver a adherirse al Acuerdo de París -sobre reducir emisiones de carbono- la administración demócrata busca, a través de este tipo de eventos y de las alianzas estratégicas con otros países, instalar a Estados Unidos como líder en la lucha contra el Cambio Climático a nivel global.



En la administración de Biden adoptaron algunas de las propuestas del famoso Green New Deal que muchos demócratas pidieron durante su campaña electoral, como el senador Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, se trata de un plan ambicioso que busca superar los compromisos ambientales de China -mayor contaminador del mundo- y promete crear 10 millones de nuevos puestos de trabajo en la industria de las energía limpias. Este compromiso parcial con un cambio de raíz y que todavía prefieran evitar llamar al problema una crisis climática, hace que muchos activistas duden de cambios profundos en Norteamérica.



En el mundo, las emisiones de carbono bajaron a los niveles de 1992 en 2019, y a niveles de 1983 en el 2020, por la recesión y la pandemia. Pero estos niveles están lejos aún de las cero emisiones que necesita nuestro planeta para sobrevivir.



Un caso que está dando se qué hablar es el estado de California -y su gobernador Gavin Newsom- que se destaca liderando el camino hacia la reducción de la huella de carbono de las ciudades y entre sus medidas más resonante impuso que todos los vehículos vendidos consuman menos de 13,9 litros cada 100 kilómetros en 2026, y que hacia 2035 no quede ningún vehículo que utilice combustible fósil circulando por sus calles.



Entre los gobiernos subnacionales que se espera tengan un papel destacado en la conferencia se encuentra la provincia de Misiones, presente con su Ministerio de Cambio Climático y convertida en una voz autorizada en lo referente a la protección de la biodiversidad.



Como pudo verse en el Regional Collaboration Centre de Panamá, la gestión de Oscar Herrera Ahuad ha logrado posicionar a la provincia como referente en la región en las llamadas soluciones basadas en la naturaleza y busca continuar divulgando la relevancia de los servicios ecosistémicos que el bosque atlántico ofrece al mundo.



Sin dudas, se esperan muchas sorpresas y no será un evento más del calendario diplomático. Esperamos que en la COP26 naciones enteras adopten medidas que hoy toman la delantera como casos aislados, tan notable como promocionar los autos eléctricos en Los Ángeles, y el cambio de paradigma en la industria automotriz que eso conlleva, también sería muy beneficioso para todos que los países adopten el camino de Misiones creando carteras enfocadas en atender integralmente la Crisis Climática.