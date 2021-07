Familia por el mundo

martes 27 de julio de 2021 | 6:05hs.

‘Renaceré, renaceré, renaceré y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la Fe, para volver, para creer, para luchar’, reza Preludio para el año 3001, escrita por Horacio Ferrer para la música de Astor Piazzolla y describe el presente del misionero Oscar Mandagarán junto a su compañera Georgina Vargas. La familia que se completa con el pequeño Nicolás, está en plena gira por Italia con un numeroso grupo de talentos para homenajear a Astor Piazzolla. Tras un año en el que se quedaron varados en Buenos Aires, debieron delegar su negocio y estadía en Posadas, los Mandagarán-Vargas emigraron a España y continuaron allí su misión de dar a conocer el tango argentino con clases de baile, canto y más. Así surgió la propuesta de unirse a la gira por Italia que se extendió por todo julio. ‘‘Estamos muy felices porque estamos haciendo lo nuestro, lo que nos gusta. Renacimos con esta nueva forma de vivir que era la parte nuestra que nos faltaba, la parte artística’’, explicó el reconocido bailarín misionero.



En esa línea, ahondó que ‘‘después de un año y medio que no bailaba en escenarios, empecé a sentir de vuelta que estaba en lo mío que volvía a vivir la vida’’.



Piazzolla es una leyenda en el mundo entero, pero su paso por Italia dejó hondas huellas en ese terruño y por ese motivo las orquestas lo engalanan en este año especialmente, que se recuerda su 100 aniversario de nacimiento.



Una de las actuaciones a la que se sumaron el misionero y su pareja fue la opereta María de Buenos Aires, que se estreno en la ciudad de Catanzaro, zona de Calabria.



Además, Georgina le puso la voz a las letras de Ferrer en distintos eventos que fueron desarrollándose este mes en ciudades del sur italiano.



Como si fuera poco, tal como recordó la pareja en diálogo con Radioactiva, continúan con sus seminarios y clases online, que fueron un boom durante el confinamiento y que hoy cientos de fans del mundo le piden continuar.



‘‘El año pasado pudimos trabajar, dar seminarios, clases gracias al Zoom’’, rememoró Mandagarán. ‘‘Llegamos a todos los lugares con récord de alumnos online y fue una sorpresa. De repente ahora quisimos decir ‘ya está’ y la gente nos sigue diciendo que es un sistema que les gusta entonces tenemos alumnos de distintos países que se reúnen al mismo tiempo, en diferentes husos horarios y toman nuestras clases’’, graficó.



En lo que respecta al homenaje de Piazzolla donde comparten con Cecilia Suárez Paz, la Orchestra Filarmonica della Calabria, Conservatorio di Musica Tchaikovsky y reconocidos artistas, se darán varios conciertos y también un homenaje de Gardel a Piazzolla donde Georgina será la protagonista en voz e interpretará varias canciones como El día que me quieras y Balada para un loco.



‘‘Va a haber un repertorio muy grande de tango, en danza y canto’’, detalló Mandagarán en vísperas de sus ensayos. Un nuevo espectáculo de María de Buenos Aires se verá en Catania este 10 de agosto, por ejemplo.



Volver a escena, con público, disfrutando de lo que uno ama es lo que Oscar pondera hoy, mientras planifica su futuro.



‘‘Sinceramente el parate afectó mucho a los artistas pero ahora nos sentimos un poco más liberados, de alguna manera y empezamos a poder respirar y expresar nuestro arte nuevamente’’, admitió sobre el volver a vibrar sobre el escenario.



Mientras este año los verá seguramente continuar con presentaciones en algunas ciudades europeas y potenciar los contactos que cosecharon durante toda su vida en el tango, el año entrante los aguarda una nueva y ambiciosa gira. ‘‘Estamos muy felices porque estamos haciendo lo nuestro y la perspectiva es seguir aquí durante el año, y el año que viene ya proyectar nuestra gira por Asia, ir a China para hacer algunos conciertos allá... así que esta manera de vivir vino para quedarse’’, cerró el trotamundos misionero.