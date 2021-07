Castillo tendrá un Congreso conducido por la oposición

martes 27 de julio de 2021 | 6:02hs.

El Congreso unicameral de Perú eligió ayer a una mesa directiva opositora, encabezada por María del Carmen Alva, del opositor partido Acción Popular, por lo que el presidente electo, Pedro Castillo, transitará al menos su primer año de mandato con un Parlamento no afín.



Previo a la elección, la Junta Preparatoria rechazó la inscripción de la lista oficialista, por lo que sólo compitieron dos listas opositoras, la liderada por Alva, que obtuvo 69 votos, y la que presentó en soledad el partido Renovación Popular, votada por 10 congresistas, mientras que el voto en blanco, presumiblemente del oficialismo, sumó 50 sufragios.



La nueva mesa directiva está compuesta por María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la presidencia del Congreso para el período 2021-2022, secundada por Lady Camones (Alianza para el Progreso), Enrique Wong (Podemos Perú) y Patricia Chirinos (Avanza País).



En su primer pronunciamiento, la representante de la lampa llamó a la unidad y pidió el respeto a todas las minorías.



“Invoco a la unidad por el fortalecimiento del sistema democrático”, exclamó.



El rechazo a la de la lista oficialista fue a partir de un pedido presentado al oficial mayor del Congreso de la República por el titular de la bancada de Avanza País, José Williams Zapata, para que se declare improcedente la lista a la Mesa Directiva encabezada por el congresista José Jerí (Somos Perú) y que integra Flor Pablo Medina en la tercera vicepresidencia. A través de un oficio, el legislador indicó que la ex ministra de Educación no formaba parte de ninguna bancada al momento de la inscripción de la lista, por lo que no cumple con “los requisitos para postular” a la Mesa Directiva.



Pedro Castillo asume mañana a la presidencia.