JJOO: Los Pumas ‘7 no tuvieron piedad con Corea del Sur para avanzar a cuartos de final de los Juegos

lunes 26 de julio de 2021 | 23:02hs.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, no tuvo piedad y vapuleó a su par de Corea del Sur, por 56-0, en el tercer y último encuentro de la etapa clasificatoria de la zona A en los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrado en el estadio Nacional de la capital nipona.



El conjunto dirigido por el bonaerense Santiago Gómez Cora garantizó su acceso a los cuartos de final del torneo, con una rotunda goleada, la más amplia en lo que va del certamen.



El conjunto albiceleste concretó ocho tries, con sus respectivas conversiones, aun cuando el técnico prefirió darle descanso a los habituales titulares y mandó desde el comienzo a los valores de refresco.



Lautaro Bazán Vélez, Matías Osadczuk, Rodrigo Isgro, Luciano González, Germán Schulz, Felipe del Mestre, Ignacio Mendy y Gastón Revol apoyaron la bola en el ingoal adversario para rubricar una superioridad aplastante. Santiago Mare contribuyó con seis conversiones, mientras que el cordobés Revol colaboró con las dos restantes.



Argentina había derrotado por 29-19 a Australia en el primer cotejo del grupo, mientras que luego cayó ante Nueva Zelanda por 35-14.



También accedieron a los cuartos de final los representativos de Islas Fiji y Gran Bretaña, que se enfrentaron entre sí con victoria para los de Oceanía, por 33-7 (grupo B). Por la misma zona y solamente para completar la estadística, Canadá le ganó al local Japón, por 36-12.