Habló la mamá de Chano Charpentier: “Él no atacó a nadie, entró la policía y le disparó”

lunes 26 de julio de 2021 | 19:40hs.

La madre de Chano Charpentier se refirió a la dramática situación que atraviesa su hijo. “No tuvo un brote psicótico, Lo que tuvo fue un cuadro de excitación psicomotriz”, aseguró en un mensaje que recibió Sandra Borghi al aire de Está Pasando (TN). Además, manifestó que el músico no atacó a nadie con un cuchillo y cuestionó el accionar de las fuerzas: “Entró un policía de menos de 20 años y le disparó sin motivo. Esto es una locura”.

Para contrastar el relato policial, Marina Charpentier contó su versión de los hechos. “Solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada, pidiendo que lo internen. No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer”. aclaró en primer lugar para desmentir las declaraciones de los oficiales que acudieron a la propiedad del ex líder de Tan Biónica en el barrio Capilla del Señor.

Luego, añadió: “Él solo se lastimaba a sí mismo. Había médicos, enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Eran 10 contra uno”.

Por otra parte se dio a conocer que Chano llamó al 911 en la noche del viernes porque su madre junto a profesionales de la salud ingresaron a su hogar. “Qué saquen a los 4 médicos”, pidió durante la comunicación.

En ese sentido, Marina explicó por qué ella había ido a la casa de su hijo. “Yo ese viernes pedí que lo internaran, vinieron tres ambulancias y dos patrulleros. Me sacan de la casa y me dicen que soy una intrusa en esa situación. Quedó todo en la nada. La ley de salud mental no ayuda a los adictos”, concluyó.

¿Cuál es el cuadro que atraviesa Chano Charpentier?

Internado desde esta madrugada luego de haber recibido un balazo por parte de un policía, Chano Charpentier se encuentra “intubado y ventilado mecánicamente”. En una cirugía de emergencia le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas.

Según la información que el periodista Guillermo Lobo dio en TN en base a fuentes médicas: “Fue fundamental que estuviesen las ambulancias en el domicilio y lo trasladen” a tiempo al centro de salud para poder asistirlo.

“Se armaron los equipos de cirugía general y urología y se intervino rápidamente. Tuvo lesión de cuerpo y cola de páncreas, bazo, colon y riñón izquierdo. Esplenectomía, pancreatectomía corporocaudada, nefrectomía izquierda y sutura colónica. Está intubado y ventilado mecánicamente”, agregó el periodista.

Al músico le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. “También lavaron y aspiraron toda la sangre que tenía en la cavidad abdominal y el retroperitoneo”, precisó Lobo.

Por otra parte, en uno de los mensajes que le envió a Sandra Borghi, la madre del músico aclaró que su hijo continúa en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi. Además, remarcó que las próximas 48 horas serán claves en su recuperación.

Las internaciones de Chano Charpentier. En diciembre de 2016 el artista tuvo una recaída en su adicción a las drogas. En esa oportunidad, deshidratado y sobreexcitado, permaneció en la terapia intensiva del sanatorio Finochietto durante cuatro días. En abril y septiembre de 2019, ingresó a una clínica en Entre Ríos por voluntad propia para poder desintoxicarse.