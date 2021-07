Rompieron un caño para conectarse de forma clandestina y perjudicaron a un barrio entero

lunes 26 de julio de 2021 | 16:39hs.

Esta mañana la cuadrilla de operarios del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento dio con un caño roto ubicado sobre calle Matias Aracu que debe abastecer a barrio Belén. En el lugar encontraron un caño de 250 roto con mangueras conectadas y una gran pérdida del agua potable. Las personas que ejecutaron las conexiones ilegales apoyaron una piedra sobre la perdida para evitar que esta sea visible, el agua potable se escurría a un arroyo.

Según se pudo saber, la zona era una calle que fue ocupada de forma ilegal y actualmente es un asentamiento no regulado por el municipio no existe en el mapa catastral, es por ello que estas familias no cuentan con el suministro de agua potable.

Desde IMAS solicitaron la presencia de la policía de la provincia para constatar el robo del agua potable y el daño a la cañería, con el fin de dejar asentado el hecho en el sector de Hurto y falta de Agua de IMAS.

Cabe destacar que este tipo de acciones no solamente son delitos por el daño a la propiedad sino porque estas roturas provocan la contaminación del agua que podrían afectar la salud de las personas que reciben agua de la red de distribución. Además en esta oportunidad la rotura del caño es la responsable del desabastecimiento de una parte de barrio Belén.

Desde IMAS solicitan a la comunidad a que denuncien las pérdidas de agua en la vía pública con el fin de que las mismas sean reparadas y se optimice el servicio.