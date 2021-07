Vacuna a adolescentes: “La comunidad y los médicos pediátricos deben actuar con responsabilidad”

lunes 26 de julio de 2021 | 11:10hs.

Misiones lleva adelante distintas estrategias para llegar a la población que aún no fue inmunizada. Foto: Marcelo Rodríguez

Misiones lleva adelante distintas estrategias para llegar a la población que aún no fue inmunizada. Foto: Marcelo Rodríguez

El Ministerio de la Nación anunció días atrás que Argentina vacunará a los adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades con la vacuna Moderna (Estados Unidos); los detalles de logística, reparto de dosis y cantidad, se discutirán mañana en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que concentra a los ministros de salud de todas las jurisdicciones del país.

En Misiones esa población de jóvenes está entre los 30 y 33 mil chicos, por lo que se necesitarían unas 66 mil vacunas para completar los esquemas de vacunación. A nivel nacional son unos 900 mil chicos dentro de este grupo.

Oscar López, pediatra y especialista en infectología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas, advirtió que “ante la ansiedad y necesidad de los pediatras de inmunizar a nuestros pacientes podemos llegar a cometer errores, por eso pido a la comunidad y a los médicos pediátricos actuar con responsabilidad”.

En ese sentido, citó que la Sociedad Argentina de Pediatría emitió el pasado viernes un comunicado sugiriendo a qué grupo de comorbilidades estaría indicado hacer la vacuna contra el coronavirus.

Indicó que “no están incluidos todos los niños asmáticos”, sino aquellos que han requerido internación en el último año, o que tienen asma y alguna otra enfermedad como diabetes u obesidad.

“Les pido a los padres que seamos prudentes, que no vayamos a exigir algo que el médico no está en condiciones de autorizar porque no son recomendaciones científicas”, manifestó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.

“Vamos a tener vacunas próximamente. Hay que tener en cuenta que los niños se enferman mucho menos, que tienen menos carga viral, por lo tanto no son tan contagiadores, pero no por eso no serán vacunados. Ante la escasez de vacunas se priorizan los grupos de riesgo”, explicó López.

Argentina cuenta con un remanente de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos para sumarse al plan de vacunación contra el Covid-19.

“La cantidad de vacunas de Moderna alcanzaría para las dos dosis del total de niños con comorbilidades estipulados”, aseguró.

Por otra parte, expuso que “han caído muchísimo las coberturas de vacunas durante el 2020, por desconocimiento por parte de los padres, errores programáticos de vacunadores”.

En ese aspecto, recordó que “lo único recomendado hasta ahora es que hay que esperar 14 días entre la vacuna de Covid y la antigripal, o cualquier otra vacuna”.

Por último insistió en la necesidad de continuar con los cuidados. “La vacuna sirve, pero por más que uno esté inmunizado no hay que bajar los brazos. Hay que utilizar el barbijo correctamente, mantener el distanciamiento, y el lavado de manos”, cerró.

Los estudios de la vacuna

Moderna, la compañía estadounidense, presentó los estudios de Fase III y la documentación requerida para obtener la autorización de emergencia en adolescentes tanto en la EMA como en la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La vacuna cuenta con ARN mensajero (ARNm), una molécula que lleva instrucciones para producir la proteína Spike presente en el Sars-Cov-2 causante de la enfermedad Covid-19, con el objetivo de preparar al cuerpo para defenderse en caso de estar en contacto con el virus.