JJOO: Debut y despedida para el salteño Quiroga

lunes 26 de julio de 2021 | 8:55hs.

El boxeador salteño Ramón Quiroga perdió por puntos en decisión unánime (5-0) frente al español Gabriel Escobar en su estreno absoluto por los Juegos Olímpicos, enmarcado dentro de la categoría mosca (48-52 kilos).

El púgil de Orán no convenció a ninguno de los cinco jurados, que vieron ganar al boxeador español con tarjetas de 30-27, 29-28, 29-28, 30-27 y 30-27

"No se me dio pero sentí que dejé todo. No doy más. Me voy con el orgullo de haber representado a mi país. Ahora hay que seguir", declaró Quiroga al canal TyC Sports.

El salteño, de 23 años, logró dos medallas de bronce en su carrera deportiva: la primera en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 y la segunda al año siguiente en los Panamericanos de Lima.