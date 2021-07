Lucas Saucedo le pidió matrimonio a Bélen Pérez Maurice en Tokio

lunes 26 de julio de 2021 | 7:00hs.

Pérez Maurice hablaba con TyC Sports después de la presentación con derrota en la prueba de sable de esgrima cuando Saucedo, quien además es el entrenador del seleccionado nacional, sorprendió al aparecer por detrás con un cartel preguntándole si se quería casar.

“Ya dije que sí”, gritó Pérez Maurice todavía sorprendida por la situación y Saucedo contó: “Son 18 años juntos. Siempre decimos cómo o dónde vamos a envejecer, ojalá se de… Siempre fuimos de un perfil muy bajo, me parece un buen lugar para declarar todo mi amor a la Flaca”.

#Tokio2020EnTyCSports🗼 ¡LE PIDIÓ CASAMIENTO EN VIVO! Un rato después de competir en #Esgrima, Belén Pérez Maurice fue sorprendida por su pareja Lucas Saucedo con un pedido demasiado especial. ¡FELICITACIONES! 🥳ðŸÂ¾ pic.twitter.com/cDpPuYmUW5 — TyC Sports (@TyCSports) July 26, 2021

“Lo pensé ayer. Es la mujer de mi vida, la admiro muchísimo”, aseguró Saucedo y reconoció que ya le había pedido matrimonio a Pérez Maurice hace unos años y no va a recibido la respuesta que esperaba.

#Tokio2020EnTyCSports🗼 ¡LE PIDIÓ CASAMIENTO EN VIVO! Un rato después de competir en #Esgrima, Belén Pérez Maurice fue sorprendida por su pareja Lucas Saucedo con un pedido demasiado especial. ¡FELICITACIONES! 🥳ðŸÂ¾ pic.twitter.com/cDpPuYmUW5 — TyC Sports (@TyCSports) July 26, 2021

“En París 2010 se lo pedí y me dijo que no, yo insistí”, dijo Lucas en TyC Sports y Bélen contó el motivo por el que le había dicho que no: “Era muy chica”.

Derrota y enojo para Pérez Maurice en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Antes del pedido de casamiento de Lucas Saucedo, Belén Pérez Maurice se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al caer frente a la húngara Anna Marton por 15-12 en la prueba de esgrima, en la especialidad de sable.

Pérez Maurice tenía un debut complicado frente a Marton, sexta preclasificada en Tokio 2020, que en un momento de la competencia se sintió la rodilla, aunque después de unos minutos pudo continuar. La argentina terminó muy enojada por algunos fallos y en declaraciones a TyC Sports aseguró: "Tenemos que tirar contra el tirador y los árbitros".