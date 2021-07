Crónica y silenciosa, cada vez más jóvenes padecen hipertensión arterial

lunes 26 de julio de 2021 | 3:00hs.

La hipertensión arterial dejó de ser, hace tiempo, una enfermedad de los adultos o adultos mayores. Es cada vez más frecuente en jóvenes y hasta los niños la padecen. Subestimada quizás por su condición de crónica y silenciosa, resulta grave al punto de ser la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo, más que el Covid-19, según advierten las estadísticas y los profesionales militantes de ‘Conocé y controlá tu presión’, una campaña que arrancó en 2019.

“Es el aumento de la presión sanguínea. Es una enfermedad extremadamente frecuente y muy mal controlada pese a todos los esfuerzos y que abarca a todas las edades. El problema de la hipertensión arterial es que no tiene síntomas, entonces la gente tarda en consultar y ser diagnosticada. De hecho, un gran porcentaje de la población es hipertensa y no lo sabe. Si bien con la edad aumenta la posibilidad de tener hipertensión porque aumenta la rigidez de las arterias, a edades jóvenes por diferentes motivos, estilo de vida, antecedentes familiares, tabaquismo, obesidad, diabetes, se puede desarrollar hipertensión”, sostuvo el diálogo con El Territorio el cardiólogo, Pablo Irusta.

El Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga cuenta desde hace cinco años con la Unidad de Hipertensión Arterial (HTA), creada y dirigida por Irusta, quien además es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (Saha) región NEA.

El médico coordina también el área de cardiología obstétrica en el Hospital Materno Neonatal (HMN), desde donde se hace todo el seguimiento de la hipertensión en el embarazo.

“Atendemos una amplia demanda de pacientes -mayores de 16 años en el Madariaga-, de diversas edades, tenemos muchos jóvenes. El estilo de vida acá, el tabaquismo, la comida y el exceso de sal hacen que haya más hipertensos jóvenes. Se ve mucho y el volumen de pacientes es muy alto, ya sea los que vienen derivados por otros médicos o consulta espontánea”, reiteró el médico como factores influyentes de la dolencia.

“Es importante que los jóvenes se controlen, uno de cada tres mayores de 18 años es hipertenso, según el Renata 2 (Registro Nacional de Hipertensión Arterial) y según los estudios más recientes que hemos hecho, del año 2020, mayores de 16 años, casi uno de cada dos es hipertenso. Estamos hablando de gente muy joven y que tiene mucha vida por delante y si no se controla la enfermedad le va empeorar la calidad de vida”, aseveró el especialista.

Sólo para tener una idea, Irusta hace consultorio tres veces por semana en el Madariaga y atiende al menos entre diez y doce pacientes por jornada, sin contar los sobreturnos.

A eso, hay que sumar la demanda que tiene la Unidad de Hipertensión Arterial de pedidos de estudios solicitados por profesionales de otros centros asistenciales, como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también llamado holter.

“La única chance de saber y evaluar la presión es tomarse la presión con un tensiómetro adecuado con la técnica adecuada. Por lo menos en el chequeo anual hay que tomarse la presión. Igualmente, si uno tiene factores de riesgo, tiene que ser un poco más frecuente consultar”, determinó el médico.

La Saha establece como los valores de 14/9 (140/90 mmHg), como cifra límite a partir de la cual se considera que una persona presenta hipertensión arterial.

Y en ese sentido, conviene indagar en qué medida la gente acepta el tratamiento una vez diagnosticada y qué porcentaje de deserción existe.

“Es difícil porque la persona puede estar con 160 o 180 y vivir normal sin saber que te esta dañando por dentro; no se va a sentir mal a corto plazo, pero el desafío es que la gente logre entender que esto es una maratón que es una enfermedad que le va a acompañar toda su vida. Hay una gran deserción en la medicación. Es escaso el porcentaje de adherentes total al tratamiento (alimentación, actividad física además de la medicación)”, señaló.

Asimismo, el profesional se refirió a las secuelas que puede dejar la hipertensión arterial y su prevalencia.

“Esta enfermedad produce un gran número de patologías, es la principal causa de problemas cardiológicos, renales, puede generar demencia, es una enfermedad común en Argentina, una de cada dos personas mayores de 30 años presenta hipertensión arterial”, indicó.

Impacto del Covid

Consultado sobre el impacto de la pandemia, puntualmente si es posible que la hipertensión arterial sea una secuela del Sars-Cov-2, respondió: “Se están haciendo muchos estudios, pero a ciencia cierta no hay pruebas científicas que avalen esa tesis. Es sabido que la hipertensión es un factor de riesgo para el Covid o incluso ha habido casos de personas que se contagiaron, no sabían que eran hipertensas y en controles posteriores descubren que tienen presión alta”.

En el embarazo

De su trabajo en el HMN, que es reciente, se refirió a la importancia de los controles durante y sobre todo después de que la mujer haya tenido a su bebé.

Este medio le consultó si una mujer que tiene hipertensión en el embarazo significa que tendrá toda la vida esa enfermedad.

“Los trastornos hipertensivos en el embarazo son enfermedades muy amplias, pero toda la mujer que desarrolló un estado hipertensivo en el embarazo tiene más chance de desarrollar hipertensión o trastornos cardiovasculares que otra mujer que no lo haya tenido; por eso, justamente, hacemos un seguimiento a las mamás durante doce semanas después de haber dado a luz”.

“Si después de las doce semanas, la mamá mantiene requerimiento de medicación, sí se considera una hipertensa; si no, en la mayoría de las veces, en el puerperio van disminuyendo progresivamente hasta no requerir más medicación. Lo que no implica que no deba ser controlada, porque lo más probable es que la desarrolle”, subrayó.

Claves de la enfermedad

Valores

La Saha establece como los valores de 14/9 (140/90 mmHg) como cifra límite a partir de la cual se considera que una persona presenta hipertensión arterial. Lo normal es 12/8 (120/80).

Control

Tomarse la presión con un tensiómetro adecuado con la técnica adecuada por lo menos en el chequeo anual. Para personas con factores de riesgo, con mayor frecuencia.

Factores de riesgo

Estilo de vida incluye en la predisposición de HTA: antecedentes familiares, tabaquismo, obesidad, diabetes, alimentación con exceso de sal, falta de actividad física.

Tratamiento

Medicación, actividad física diaria (mínimo de 30 minutos), alimentación reducida en sodio (sal); mucha agua, frutas y verduras. Control de rutina con el médico.

Conocé y controlá tu presión arterial

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (Saha) designó este 14 de septiembre (14/9) como el Día del Hipertenso, ya que es una fecha que permite la asociación con los valores de 14/9 (140/90 mmHg), cifra límite a partir de la cual se considera que una persona presenta hipertensión arterial.

Este año, la Saha lanzó una campaña bajo el lema ‘Conocé y controlá tu presión arterial’.

La iniciativa busca aprovechar esa fecha para invitar a la población a conocer sus niveles de presión arterial y concurrir al médico para recibir tratamiento en caso de alcanzar o superar esos valores.

Desde el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga se sumaron a la campaña, por lo que están llevando adelante actividades para la comunidad. La campaña comenzó el 17 de mayo de este año y se extenderá hasta el Día del Hipertenso, que es el 14 de septiembre.

El indicador de una presión normal es 120/80 mH g).