Preocupación en el Norte por alto riesgo de incendios

lunes 26 de julio de 2021 | 0:39hs.

En los últimos días hubo varios focos de incendios de pastizales y malezas en las localidades de Bernardo de Irigoyen y San Antonio, lo que despertó preocupación de la población ante los efectos que dejaron las últimas heladas y la sequía de varios meses.

Más allá de la vigencia de la reglamentación 297/2020 emitida por el Ministerio de Ecología de Misiones que prohíbe realizar quemas en zonas rurales y urbanas, además de la reglamentación municipal, muchas personas siguen usando el fuego como herramienta para la limpieza de terrenos o campos lo cual puede ocasionar un incendio incontrolable.

El Territorio dialogó con Matías Sánchez, jefe del cuerpo activo del Bomberos Voluntarios de Irigoyen, quien manifestó: “Primeramente quiero recordar a la población que hay dos leyes, una ley provincial y una ordenanza municipal local de Bernardo de Irigoyen que prohíbe las quemas de todo tipo, llámese, pastizales, basura potreros o rosados dentro del ejido urbano y rural, pero recordar eso y lo otro, que la población entienda que representa un riesgo, con estas sequías y las últimas heladas que cayeron, todos los pastos han quedado secos y presentan un gran potencial del fuego si uno prende una basura o quiere quemar un potrero que es una técnica que se realiza antiguamente”.

En ese sentido, Sánchez agregó: “Estamos pidiendo que no se realicen esas viejas prácticas de utilización del fuego como herramienta de limpieza, no sólo por una cuestión de seguridad por el tema de incendios, sino también porque, en mi caso lo digo esto como técnico rural, están destruyendo cada vez más el suelo, estas quemas ya no se utilizan para limpiar como se dice comúnmente”.

Y continuó: “Desde nuestra entidad estamos pidiendo encarecidamente a la población que tome precaución, que no realice quema de ningún tipo, porque generalmente, ahora con estas secas, esos fuegos se pueden volver incontrolables por la gran cantidad de material ígneo que hay en la zona”.

Para finalizar el brigadista, mencionó: “Estamos al límite, digamos, de los servicios operativos con el tema de quema de pastizales, que si no se actúa a tiempo puede generar un incendio forestal y todas sus consecuencias, actualmente estamos disponiendo de una sola unidad para acceder a la colonia, lo cual dificulta también el trabajo, así que reitero el pedido a la población en general que eviten las quemas”.

Casos de emergencia

En el caso de Bernardo de Irigoyen cuentan con un cuartel de Bomberos Voluntarios y una dotación de bomberos de la Policía de Misiones, pero en ambos casos cuenta con poco equipamientos para el combate de incendios de grandes dimensiones.

En la localidad de San Antonio, en cambio, no cuentan con un cuartel de bomberos y en caso de siniestros deben pedir auxilio a Irigoyen que se encuentra a 30 kilómetros, o a Comandante Andresito que está a 60 kilómetros. En muchos casos también actúan personal del Campo Anexo Manuel Belgrano del Inta San Antonio, que cuenta con equipamientos y personal de manejo del fuego o brigadistas de parques nacionales.

Ante tal situación, en los últimos días, por iniciativa de la intendencia de la Reserva Natural Estricta San Antonio, dependiente de Parques Nacionales, se realizó una importante reunión interinstitucional con el fin de diseñar una matriz de emergencias y prevención de incendios con intervención de todas las instituciones de la zona que trabajan en el manejo del fuego.

Del encuentro participaron, entre otros, representantes del municipio de San Antonio, Ministerio de Ecología de la provincia, brigadistas y guardaparques nacionales, integrantes de la Policía de Misiones y de la Policía Federal, personal del Inta San Antonio y bomberos voluntarios de Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú.

Como resultado de la reunión se logró armar una cadena de comunicación para actuar en casos de siniestros y emergencias. Cada institución informó de los recursos humanos, materiales y herramientas disponibles para actuar en casos de emergencia; también se planteó la necesidad de contar con un cuerpo activo de bomberos en la localidad de San Antonio, la capacitación constante para el manejo y prevención de incendios, y contar con un plan de contingencia. Para seguir avanzando en el diseño de la matriz de emergencia se convocará a nuevas reuniones en agosto.

Claudio Sacramento, intendente de la Reserva Natural Estricta San Antonio, mencionó: “Estamos trabajando sobre la urgencia de diseñar una matriz de emergencias con todas las instituciones que trabajamos en el manejo del fuego en San Antonio, las heladas recientes, la falta de lluvias, el bajo caudal de los cursos de agua y la costumbre de iniciar fuegos en la zona rural y urbana, nos obligan a comenzar a trabajar en lo inmediato en lo que se refiere a prevención y difusión del riesgo que comenzamos a transitar”.