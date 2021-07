Condenado por el crimen de dos francesas espera un nuevo juicio

lunes 26 de julio de 2021 | 6:03hs.

A casi diez años del hallazgo de los cuerpos de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, uno de los condenados a prisión perpetua espera que se lleve adelante un nuevo juicio en el que resulte absuelto, para el cual cuenta con el apoyo del padre de una de las víctimas, quien cree en su inocencia.



El décimo aniversario de este doble crimen se cumplirá el próximo 29 de julio, mientras avanza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el análisis del recurso de queja presentado por la defensa del condenado Santos Clemente Vera, quien apoyado por Jean Michel Bouvier, padre Cassandre, busca un nuevo fallo judicial.



“Jean Michel no quiere que la llama de su pedido de justicia se apague”, expresó al portal de noticias Télam el presidente y director de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, quien reveló que el mencionado recurso de queja “está en la Vocalía de Horacio Rosatti desde febrero” y solo queda que, una vez concluido este análisis, “pase a la Vocalía de Carlos Rosenkrantz”.



La defensa de Vera busca que el máximo tribunal del país haga lugar a su planteo y, de esa manera, el expediente vuelva a la provincia de Salta y se dicte un nuevo fallo por el doble crimen de Cassandre y Houria, cuyos cadáveres fueron hallados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la capital de esa provincia, con signos de haber sido golpeadas, abusadas y asesinadas a tiros.



La organización Innocence Project -creada en los Estados Unidos y cuyo fin es revertir condenas de personas inocentes- patrocina a Vera desde 2017 y es la que tramita el recurso de queja contra de la denegación del recurso extraordinario decidida por la Corte de Justicia de Salta el 5 de junio de 2017.



Garrido destacó que el pedido “ya circuló por los otros tres jueces” del máximo tribunal, lo cual consideró “bueno para Vera”, por entender que “la Corte provincial rechazó el recurso extraordinario federal y, sin embargo, la Corte Suprema corrió vista al procurador y está estudiando el tema”.



Por este hecho, el 2 de junio de 2014, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa”.



Ese mismo día, el tribunal condenó a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval a la pena de dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado, mientras que a Daniel Vilte Laxi y a Vera los absolvió por el beneficio de la duda.



Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi, por lo que la defensa recurrió a la Corte de la provincia, que no hizo lugar a la apelación.



A su vez, en el recurso de queja que está en trámite, la defensa de Vera solicitó que se ordene un nuevo juicio debido a que no fue escuchado por el tribunal de segunda instancia y por considerar que existieron irregularidades en la prueba genética en la que se basaron los jueces que lo condenaron.



El año pasado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que opinó que “corresponde hacer lugar a la queja interpuesta” y “declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario”.



Casal se pronunció a favor de “revocar en esa medida el pronunciamiento impugnado y devolver las actuaciones para que -en materia de su propia competencia-, el superior tribunal de la provincia dicte uno nuevo, con arreglo a derecho”.



De esta manera, el procurador opinó que se debe dejar sin efecto la condena y devolver la causa a la justicia provincial para el dictado de un nuevo fallo, aunque no consideró necesario la realización de un nuevo juicio.



Por su parte, Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, pidió por la libertad de Vera en el marco de una campaña iniciada en Francia, a través de la red social Facebook, y ya manifestó en reiteradas ocasiones su apoyo al condenado.



Vera era baqueano en la zona de San Lorenzo y cuando fueron hallados los cuerpos de las turistas francesas se ofreció a guiar a los policías hasta el lugar del hallazgo, pero luego, Lasi aseguró que él mismo cometió el hecho, obligado a punta de pistola por Vera y Vilte Laxi.