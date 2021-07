Polémica en las redes por carta del Ratón Pérez

lunes 26 de julio de 2021 | 6:00hs.

En contra de la ilusión de que el Ratón Pérez haga una visita para llevarse el diente y a cambio dejar algo de dinero, a la pobre Elisa le dejó una carta explicando por qué no iba a ser “posible realizar el pago”, lo que causó polémica en las redes sociales.



El texto no tardó en hacerse viral, generando todo tipo de reacciones. Posiblemente la idea original haya sido la de concientizar a la niña para una mejor limpieza y cuidado de sus dientes.



“Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de papitas, spaghetti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental”, dice la extensa carta.



Al respecto, algunos defendieron la actitud del Ratón, argumentando que está bien no acostumbrar a los niños a recibir dinero, mientras que muchos lo acusaron de tacaño y de romper con la ilusión de la pequeña.



A su vez, la cuenta en Twitter @Raton_Perez_ tuiteó: “Con motivo de la publicación de esta carta que se me ha atribuido he recibido una oleada de ataques injustificados. Que quede claro que yo no soy el autor. Todo forma parte de una feroz campaña de descrédito orquestada por el Hada de los Dientes”.