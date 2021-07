Misiones retoma hoy las clases sin cambios y con exámenes de previas

lunes 26 de julio de 2021 | 6:05hs.

Estudiantes, maestros y directivos de Misiones retoman hoy las clases escolares en la modalidad mixta (alternando presencialidad y virtualidad), luego de dos semanas de vacaciones de invierno. El regreso será igual a la primera parte del ciclo lectivo, es decir, sin cambios en el calendario escolar, en el dictado de las clases, ni en la modalidad de promoción de grado o año que será con el 100% de los contenidos aprobados.



El martes pasado, en una reunión que mantuvieron todos los ministros de educación del territorio nacional, en el marco del Consejo Federal de Educación, se avaló por unanimidad la propuesta de fijar un piso mínimo de 70% de contenidos aprobados para lograr la promoción.



Dado que no es una resolución que obligue a las provincias a aplicarla, sino que es una alternativa para aquellas jurisdicciones que lo necesiten, Misiones decidió continuar con lo que tenía previsto.



“Para nosotros es como cualquier año normal, hemos trabajado con la priorización de los contenidos, aquellos que necesitaron más acompañamiento lo pudieron tener”, había expresado el ministro de Educación misionero, Miguel Sedoff, al finalizar la reunión.



Por otra parte, el regreso a las aulas vendrá acompañado de evaluaciones: desde hoy y hasta el 6 de agosto tendrán lugar las mesas de exámenes de materias previas para el secundario, había confirmado semanas antes de que se inicie el receso invernal el Consejo General de Educación (CGE).



No obstante, el calendario establece otras instancias de recuperación de aprendizajes durante todo el año para que se puedan regularizar las trayectorias académicas, tanto de previas como las instancias de regularización.



Los exámenes de previas para el secundario volverán a tener lugar del 20 al 23 de diciembre, mientras que las instancias de regularización están previstas para hoy, el 24 de septiembre, el 25 de octubre y el 25 de noviembre.



En tanto, se prevé en el calendario que el ciclo lectivo 2021 finaliza el 17 de diciembre para el nivel inicial, primario y secundario, en tanto que para el superior concluirá el 10 de diciembre.



Sigue la modalidad mixta

Después de un 2020 marcado totalmente por la virtualidad y las pantallas, el sistema que implementó la provincia para la vuelta de las clases presenciales se desarrolló sin modificaciones.



La situación sanitaria así lo permitió, puesto que si bien se dieron casos de coronavirus en estudiantes y docentes, ninguno de los contagios se produjo dentro del ámbito de las instituciones educativas, se argumentó.



El balance en los primeros meses de clases fue positivo dado que se pudo dar cuenta de que la escuela es un lugar de detección y de prevención.



Tal es así que las clases mixtas se vienen llevando adelante desde el pasado 9 de marzo, prontas a cumplir cinco meses.



Sin embargo, de cara a esta segunda parte del ciclo lectivo 2021, no están aún dadas las condiciones para una presencialidad completa en toda la provincia.



“Hay una limitación objetiva de que es el distanciamiento de metro y medio que tiene que existir entre los estudiantes dentro del aula, ese es el limitante principal a la cantidad de chicos que tienen que ir a la escuela, no es otro”, había explicado el ministro.



Es decir, hasta que los protocolos sanitarios no se modifiquen no se podrá aumentar la cantidad estudiantes en las escuelas. Según señaló el titular de la cartera educativa provincial, el tema se está estudiando y si se disminuye el distanciamiento a un metro en lugar de metro y medio, permitirá que todos los chicos concurran de manera normal.



Antes del receso invernal, según lo informado por el Ministerio de Educación de la provincia, el 45% de los estudiantes de la tierra colorada tuvo una presencialidad completa, es decir, que tuvo clases en las aulas de lunes a viernes.

Calendario académico



Mesas previas secundario

Desde hoy y hasta el 6 de agosto.

Del 20 al 23 de diciembre.

Instancia de regularización

Los exámenes serán hoy, el 24 de septiembre, el 25 de octubre y el 25 de noviembre.

Fin del ciclo

El ciclo lectivo 2021 finaliza el 17 de diciembre para el nivel inicial, primario y secundario, mientras que para el superior concluirá el 10 de diciembre.

En cifras

45% Porcentaje de estudiantes que tuvieron una presencialidad plena en las escuelas. Aún no están las condiciones para que vuelta todo el estudiantado.

