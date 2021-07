Scola: “No tenemos que revalidar lo hecho en el Mundial”

lunes 26 de julio de 2021 | 6:01hs.

Luis Scola disputa su quinto Juego Olímpico. En Tokio, el actual jugador del Varese intentará capitanear a la selección argentina de básquet a su tercera medalla tras el oro en Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008. A horas del debut ante Eslovenia -jugaban a la madrugada-, Luifa palpitó lo que será la participación del equipo en la cita olímpica.



“En mi visión no tenemos que revalidar lo hecho hace dos años en China (subcampeonato en el Mundial). Debemos lograr la mejor preparación y acercarnos lo más posible a nuestro techo. Eso nos va a llevar a un lugar, mejor o peor que en China, no lo sé”, expresó el ex NBA en diálogo con el sitio de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).



Más adelante, explicó qué cambió en el equipo respecto al Mundial: “La diferencia con China es que, en la previa, este grupo tenía una especial contención por lo que había hecho el anterior, la Generación Dorada, que por los resultados conseguidos y nombres pesados que tenía, generaba cierta sombra sobre este equipo y no le permitía volar y desarrollar su historia”. Y completó: “Lo que hicimos los más veteranos fue convencerlo de que podía hacer su propio vuelo, hoy en día ya no se lo tiene que convencer. Ya lo sabe. La narrativa pasa por reproducirlo en otro escenario, más complejo y parejo. Nada más”.



Respecto del debut contra Eslovenia adelantó: “Tiene al jugador en mejor forma del mundo, que nunca perdió un partido con él en cancha. Doncic tiene números que nunca se vieron en la historia, porque los repite en Europa, la NBA y Fiba. Nunca nadie tuvo ese nivel de dominio. Con un jugador así, ya de por sí, cualquier equipo es poderoso. Deberemos hacer un gran partido para ganarle”.