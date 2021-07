Se despertaron

lunes 26 de julio de 2021 | 6:01hs.

La selección Argentina de hockey masculino consiguió su primer triunfo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los Leones vencieron por 2-1 a Japón por la segunda fecha del Grupo A y se colocaron segundos en la zona que comparten junto a Australia, España (1-1 en la primera fecha), India, Nueva Zelanda y su rival de turno.



Los dirigidos por Mariano Ronconi se adelantaron rápidamente a los cinco minutos del primer cuarto a través de José Tolini, quien puso el 1-0 con una gran ejecución tras un córner corto. En el inicio del segundo cuarto, Nicolás Keenan levantó la bocha y la impactó en el aire para aumentar la ventaja con un verdadero golazo.



Cuando finalizaba el encuentro, el japonés Tanaka Kenta logró meterse en el área por el sector izquierdo y anotó el descuento para los nipones.



El próximo compromiso de la selección argentina de hockey masculino será hoy ante el puntero, Australia, a las 21.30.



Repuntaron y se ilusionan

Luego de lo que fue el traspié en su debut, la selección argentina sub 23 logró levantar cabeza en Tokio y venció 1-0 a Egipto por la segunda fecha del Grupo C del fútbol masculino. Con este resultado, la Albiceleste llegó a los tres puntos, superó a España, que tiene solo uno, y se puso a tiro del líder Australia.



Desde un comienzo, la postura del combinado nacional fue hacerse dueño de la pelota y lastimar a su rival a través del juego asociado y el vértigo y la explosión ofensiva. A los cuatro minutos, Adolfo Gaich aprovechó un mal pase de la defensa egipcia y sacó un bombazo desde afuera del área que se estrelló en el poste izquierdo. En la continuidad de esa jugada, Pedro de la Vega encontró la pelota en la medialuna y probó con un zurdazo que pasó cerca del travesaño.



Ocho más tarde, tal como sucedió contra los Socceroos en el estreno olímpico, la sub 23 de Fernando Batista sufrió desacoples en la última línea y casi lo paga caro: Nehuén Pérez dudó en el despeje y Ramadan Sobhi se escapó hacia el gol, pero su intento fue atajado notablemente por el arquero Jeremías Ledesma.



Luego de esa embestida de Egipto, la selección argentina tuvo una chance más para abrir el marcador en los pies de Hernán De la Fuente, quien elevó su disparo a la carrera tras una gran acción de Martín Payero, y nada más. Se fue opacando en el último tramo de la etapa inicial y se marchó a los vestuarios con el resultado en cero.



Sin embargo, la historia cambió en el complemento. Después de un tiro libre de Alexis Mac Allister que se fue cerca del horizontal egipcio a los tres minutos, los dirigidos por el Bocha lograron romper el empate en la jugada siguiente. El propio Mac Allister envió un centro cerrado, la pelota hizo vibrar el palo y, en el rebote, Facundo Medina castigó de derecha y marcó el 1-0.



Tras la conquista, la Selección Argentina impuso sus condiciones y se dedicó a manejar el partido a su ritmo. Sin embargo, cerca del final, Egipto tuvo una oportunidad clara que pudo haber cambiado el panorama. Sobhi se hizo cargo de una pelota detenida y sacó un derechazo con efecto que ninguno de sus compañeros pudo desviar a la red.



Con este triunfo, la sub 23 sumó su primera alegría en los Juegos y se acomodó en su Grupo C, que tiene como líder a Australia. Ahora, se medirá con España el miércoles, desde las 8, en Saitama, por el pase a cuartos.

Recomponerse

La selección Argentina de hockey femenino continúa su recorrido en el Grupo B de los Juegos y hoy se enfrentará con España en lo que será su segunda presentación, luego de la dura caída por 3-0 sufrida en el debut ante Nueva Zelanda.



Las Leonas jugarán ante las europeas, que también vienen de caer en su estreno por 3-1 ante Australia, hoy desde las 7 de la Argentina en el Estadio de Hockey de Oi en busca de su primera victoria en territorio asiático que las permita posicionar mejor en la zona que también comparten con China, Japón y Australia.



Las dirigidas por Carlos Retegui son animadoras habituales de los Juegos Olímpicos, pese a que terminaron en un sorpresivo séptimo puesto en Río 2016. En Tokio intentarán conseguir la medalla dorada, el único título que les falta tras haber sido plata en Sidney 2000 y Londres 2012, y bronce en Atenas 2004.

TENIS

El Peque salvó una jornada negra en varones

El “Peque”Diego Schwartzman fue el único de los cuatro argentinos que superó la primera ronda del single masculino, luego de vencer al peruano Juan Pablo Varillas 7-5 y 6-4 en la cancha 2 del Parque de tenis de Ariake.



El número 13 del mundo batalló durante dos horas y un minuto para eliminar al jugador sudamericano (122), a quien nunca había enfrentado en el circuito profesional ATP.



Antes del “Peque”, sus compatriotas Francisco Cerúndolo, Federico Coria y Facundo Bagnis se despidieron en partidos que también marcaron su debut en la historia de los Juegos Olímpicos.



Cerúndolo, de 22 años, número 116 del ranking ATP, cayó ante el británico Liam Broady por 7-5, 6-7 (4) y 6-2 en un extenso partido de tres horas y tres minutos. Coria (62), de 29 años, lo hizo ante el kazajo Mikhail Kukushkin 7-6 (4) y 7-5; mientras que Bagnis fue doblegado por el alemán Dominik Koepfer 3-6, 6-3 y 7-5.



En la nota del single, Andy Murray, bicampeón vigente, se bajó ayer de los singles por problemas físicos y anunció que solamente competirá en dobles.



Nadia sigue firme

En el cuadro femenino, la única argentina Nadia Podoroska accedió a la segunda ronda de Tokio 2020, al aprovechar el retiro de su rival, la kazaja Yulia Putintseva, a la que le ganaba 7-6 (4) y 1-3.

BÁSQUETBOL

EE.UU cayó tras 17 años; Francia fue su verdugo

El seleccionado de básquetbol masculino de los Estados Unidos, amplio favorito -a priori- a calzarse la medalla de oro, cayó ante Francia (76-83) en la apertura de los Juegos de Tokio y terminó con un invicto de 25 partidos en competencias olímpicas.



El equipo norteamericano, campeón invicto en Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, había perdido el anterior encuentro oficial 17 años atrás ante la Argentina.



Ocurrió un viernes 27 de agosto de 2004 en Atenas. En esa ocasión, el equipo dirigido por Rubén Magnano -que dos años antes había sido subcampeón mundial en Indianápolis 2002 y que también se había dado el gusto de derrotar a un elenco NBA- diseñó un encuentro perfecto para dejar de rodillas a los Estados Unidos (89-81), con una labor superlativa de su insignia: Emanuel Ginóbili, quien aportó 29 puntos.

GIMNASIA

Estadounidense Biles cumplió en la clasificación

Llegó uno de los momentos más esperados en los Juegos Olímpicos, debido a que Simone Biles, la enorme gimnasta estadounidense, hizo su presentación en Tokio 2020. Y cumplió con lo que se esperaba: es la mejor de todas en la clasificación del All Around y estará desde mañana en las finales de los cuatro aparatos.



La primera prueba en la que Biles participó fue en la de salto, en la que consiguió una de las cuadro doradas en Río 2016 (además sumó un bronce), mientras que después llegó el turno de los dos saltos, las asimétricas y la viga.



Luego de que las gimnastas pasaran por todos los aparatos, Biles terminó como líder de la clasificación del All Around con un total de 57.731. Detrás de ella finalizó la brasileña Rebeca Andrade (57.399) y en tercer lugar se posicionó la estadounidense Sunisa Lee (57.166).

GOLF

El N°1 del mundo tiene Covid y no podrá jugar

El golfista Jon Rahm, número uno mundial y uno de los grandes favoritos para ganar el torneo olímpico masculino de golf, dio positivo de Covid-19, por lo que no asistirá a disputar los Juegos según informó el Comité Olímpico Español (COE) en un comunicado de prensa ayer.



El comunicado indica que el positivo se había detectado al someterse Rahm a una tercera prueba PCR consecutiva obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en el Reino Unido, como es el caso del español que acaba de jugar el Abierto de Gran Bretaña.



Sin tiempo para encontrar un reemplazante y cumplir todos los protocolos sanitarios que se exigen, el Comité Olímpico español informó que en los Tokio 2020, el golf español estará únicamente representado, en categoría masculina, por Adri Arnaus.